Real Madrid krijgt daags na nederlaag tegen AC Milan nieuwe tik te verwerken

Real Madrid moet het de komende maand stellen zonder Aurélien Tchouaméni, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De Franse middenvelder heeft zijn linkerenkel verstuikt en moet daardoor ook de aankomende interlands met Frankrijk missen.

"Na tests die vandaag door de medische staf van Real Madrid zijn uitgevoerd op onze speler Aurélien Tchouaméni, is bij hem een verstuikte linkerenkel vastgesteld. Zijn voortgang zal worden gevolgd", laten de hoofdstedelingen weten.

Tchouaméni stond woensdag in de basis in het duel met AC Milan, maar moest zich in de rust laten aflossen door landgenoot Eduardo Camavinga. De Koninklijke ging mede door een treffer van Tijjani Reijnders met 1-3 ten onder in Santiago Bernabéu.

Tchouaméni heeft zich reeds afgemeld bij bondscoach Didier Deschamps, die zich met les Bleus gaat voorbereiden op de aanstaande Nations League-wedstrijden tegen Israël (14 november) en Italië (17 november).

Voor de interlandbreak van start gaat, moet Tchouaméni ook het thuisduel met Osasuna laten schieten. Na de interlandperiode mist Tchouaméni de wedstrijden tegen Leganés, Liverpool en Getafe. Mogelijk is hij op tijd hersteld voor het treffen met Athletic Club, op 4 december.

Overigens kwam ook Federico Valverde niet ongeschonden uit de strijd met Milan. De Uruguayaan heeft last van lage rugpijn, maar zou op tijd hersteld moeten zijn voor de wedstrijd tegen Osasuna.

Trainer Carlo Ancelotti was na afloop van het weerzien met zijn oude liefde Milan duidelijk over het optreden van zijn spelers. "Ik kan niet zeggen dat mijn spelers lui zijn, maar de waarheid is dat we niet in staat zijn om als collectief effectief te zijn." Het betekende voor Real Madrid zijn tweede nederlaag op rij, nadat het in LaLiga ook al misging tegen aartsrivaal FC Barcelona (0-4).