Real Madrid kan ondanks puntenverlies juichen: Girona laat grote kans liggen

Girona lijkt de weg naar een nieuwe landstitel te hebben geplaveid voor Real Madrid. Op bezoek bij Athletic Club kon de nummer twee van LaLiga juist profiteren van een misstap van de Koninklijke afgelopen weekend, maar de Baskische formatie bleek met 3-2 te sterk. Door de nederlaag loopt het verschil tussen koploper Real Madrid en Girona in de 25ste speelronde op tot zes punten. Barcelona staat twee punten achter Girona.

Athletic Club - Girona 3-2

Zonder de geblesseerde Daley Blind in de basis ging het al in de tweede minuut mis voor Girona. Aleix García leverde de bal op knullige wijze in bij Berenguer, die maximaal profiteerde en de 1-0 aantekende. Enkele minuten na rust maakte Viktor Tsygankov de 1-1, maar die bleef niet lang op het scorebord staan.

Op aangeven van Gorka Guruzeta maakte Berenguer zeven minuten later de 2-1, terwijl Iñaki Williams na een uur spelen voor de 3-1 zorgde. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, al vond Girona nog wel de aansluiting. Een kwartier voor tijd werd een vrije trap van Aleix García vanaf de rechterkant binnengetikt door Eric García, maar de gelijkmaker kwam niet meer op het wedstrijdformulier te staan: 3-2.

