'Real Madrid gaat van Arsenal-speler mogelijk duurste verdediger ooit maken'

Het strikken van William Saliba is een absolute topprioriteit voor Real Madrid komende zomer. Dat schrijft het Franse RMC Sport. Mocht het van een transfer komen, dan wordt de 23-jarige Fransman mogelijk de duurste verdediger aller tijden.

Real Madrid heeft momenteel met name in de verdediging te maken met een flink aantal blessuregevallen. Éder Militão, Antonio Rüdiger, David Alaba en Dani Carvajal zitten allemaal in de lappenmand.

Mede daardoor willen de Madrilenen zich komende zomer gaan versterken met een nieuwe centrale verdediger. En niet zomaar iemand: Arsenal-verdediger Saliba is volgens RMC Sport de belangrijkste prioriteit.

Het is echter niet waarschijnlijk dat Arsenal wil meewerken aan een vertrek van de Fransman. De Londenaren zien hem als de beste centrale verdediger ter wereld.

Mogelijk zet Arsenal in op een torenhoog transferbedrag, was hem de duurste verdediger in de geschiedenis maakt. Dat record staat momenteel nog op naam van Josko Gvardiol, die in 2023 voor negentig miljoen euro van RB Leipzig naar Manchester City verkaste.

Saliba is sinds 2019 speler van Arsenal, dat hem destijds voor dertig miljoen euro overnam van AS Saint-Étienne. Na uitleenbeurten aan Saint-Étienne, OGC Nice en Olympique Marseille is hij inmiddels een vaste waarde bij the Gunners.

Tot dusver speelde Saliba 116 officiële duels voor Arsenal. De 26-voudig international van Frankrijk, wiens waarde door Transfermarkt momenteel wordt geschat op tachtig miljoen euro, ligt nog tot medio 2027 vast in het Emirates Stadium.