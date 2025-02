Real Madrid beslist heerlijk voetbalgevecht met Manchester City in absolute slotseconde

Manchester City en Real Madrid hebben elkaar in een zeer boeiend voetbalgevecht in evenwicht gehouden. De Engelsen kwamen twee keer via Erling Haaland op voorsprong, maar bleven toch met lege handen staan. Real Madrid kantelde de wedstrijd namelijk volledig met doelpunten in minuut 86 en 90+2 van respectievelijk Brahim Díaz en Jude Bellingham: 2-3. De return vindt op 19 februari plaats.

Pep Guardiola trad aan in een soort tactisch 4-1-4-1-systeem, waarbij John Stones de meest controlerende middenvelder was. Voor Nathan Aké was er bovendien een basisplek ingeruimd. Federico Valverde werd op een wat ongebruikelijke positie neergezet, want hij was de rechtsback van dienst bij Real Madrid.

De eerste helft bleek al een die bol stond van het spektakel. Ferland Mendy noteerde na ruim tien minuten al een enorme kans, maar verprutste die. Aké vertolkte een heldenrol door een zeker lijkende goal met een sterk getimede sliding te voorkomen.

Na negentien minuten was het raak. Enigszins tegen de verhoudingen in tekende Haaland na een kleine twintig minuten voor een voorsprong van the Citizens. Na een handig wippertje van Jack Grealish legde Josko Gvardiol met de borst neer voor Haaland, die slim afrondde: 1-0.

Real Madrid ging op jacht naar de gelijkmaker. Vinicius Junior was dicht bij, maar de Braziliaan trof de lat. Valverde deed ook een uitstekende poging, maar na een kenmerkende rush mikte hij van afstand op de handschoenen van Ederson.

Na een slimme voorzet van Dani Ceballos rondde Mbappé op curieuze wijze af. De Fransman wilde hard volleren, maar raakte de bal verkeerd en met zijn scheenbeen. Toch dwarrelde de bal, ogenschijnlijk in slow-motion, over de doellijn: 1-1. Het was zijn 52ste Champions League-doelpunt.

Bijna direct kreeg Valverde een grote kans op de voorsprong. De bal rolde heerlijk voor de voeten van de Uruguayaan, maar hij schoot vanuit een diagonale positie schoot hij hard en laag tegen de buitenkant van de paal.

Via Bellingham en Mbappé speelde Real Madrid nog twee enorme kansen bij elkaar. Bellingham stuitte na een bijzondere lage voorzet op Ederson, terwijl de Franse superspits vanuit buitenspelpositie op de paal mikte.

De slotfase bleek een heerlijke kers op de taart. Phil Foden versierde een penalty, die door Haaland in de linkeronderhoek werd geplaatst: 2-1. Daarmee leek de thuisploeg op de winst af te stevenen, maar niets bleek minder waar.

Laat in de wedstrijd schoot Vinicius op de paal, waarna Brahim Díaz de rebound binnenschoot en zijn oude ploeg pijn deed: 2-2. Daar bleef het echter niet bij, want in de absolute slotseconde besliste Bellingham de wedstrijd: 2-3.