Real Betis laat harten van The Office-fans sneller kloppen met kostelijk filmpje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Real Betis, dat de contractverlenging van Aitor Ruibal op een wel heel ludieke manier aankondigt.

Fans van de razend populaire televisieserie The Office zullen het intromuziekje van The Office direct herkend hebben. In 'The Betis Office' is er echter geen plaats voor Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert of Toby Flenderson, maar wel voor onder meer Marc Bartra, Héctor Bellerín, Sergi Altimira en natuurlijk hoofdrolspeler Ruibal.

Ruibal heeft zijn contract overigens tot medio 2028 verlengd. De 28-jarige Catalaanse vleugelspeler speelde tot op heden 134 keer voor Los Verdiblancos, waarin hij negen goals en negen assists liet noteren. Real Betis hervat de competitie op vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Leganés.