Razende Juventus-trainer ligt na meningsverschil overhoop met speler

Juventus-trainer Thiago Motta is niet blij met Juventus-speler Manuel Locatelli. De reden is een meningsverschil na afloop van de 3-1 nederlaag tegen PSV in de Champions League, zo meldt De Telegraaf.

Locatelli zei in een interview tegen Prime Video Italia dat PSV ’meer wil’ toonde om te winnen. Ook gaf de middenvelder aan dat Juventus de play-offs van de Champions League heeft vergooid.

De uitspraken van Locatelli schoten bij Motta in het verkeerde keelgat. “Nee, daar ben ik het niet mee eens. Helemaal niet zelfs. Ik moet eerst horen wat hij echt gezegd heeft. We hebben helemaal niets vergooid. We hebben vanaf het eerste moment gevochten om onze tegenstander te verslaan.”

“Op sommige momenten waren zij beter en deden ze er meer aan, maar wij hebben zelf ook kansen gecreëerd. Dusan (Vlahovic, red.) raakte de paal. Het was een open wedstrijd waarbij het resultaat de kant van PSV op viel. Uiteindelijk heeft PSV het verdiend om verder te gaan”, is Motta complimenteus op de persconferentie.

“PSV bleef gaan, wij hadden de energie niet meer. We moeten de knop nu snel omzetten, zondag wacht in de competitie Cagliari alweer”, aldus Motta.

De Italiaanse trainer ligt in eigen land onder vuur na de vroege Champions League-uitschakeling van Juventus. Van Football Italia krijgt de Italiaanse oefenmeester een 4 voor het pijnlijke uitduel met PSV. “Zijn verwarrende wissels hielpen Juventus niet.”

Ook in de competitie heeft De Oude Dame het lastig. Juventus staat na 25 wedstrijden op de vierde plaats en heeft een achterstand van tien punten op koploper Inter.