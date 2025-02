Rayane Bounida spreekt zich na prachtgoal uit over nieuw contract bij Ajax

Rayane Bounida blijft maar schitteren voor Jong Ajax. De achttienjarige spelmaker maakte maandag tegen Excelsior een fantastisch doelpunt. Na afloop sprak Bounida over een mogelijk nieuw contract bij Ajax.

Bounida is al weken onderwerp van gesprek in Amsterdam. De jongeling staat te boek als een van de grootste talenten van Ajax, maar zijn contract loopt aan het eind van het seizoen af.

Sinds december speelt Bounida voor Jong Ajax. De aanvallende middenvelder is weergaloos begonnen in het betaald voetbal. Bounida staat na zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie op vijf goals en een assist.

Maandag maakte Bounida tegen Excelsior zijn vijfde doelpunt. Na een schaar krulde de rechtspoot de bal met links schitterend in de verre hoek. "Ik kreeg een goede bal van Jan (Faberski, red.). Daarna zocht ik ruimte voor mijn schot. Hij ging er heel lekker in", aldus Bounida voor de camera van ESPN.

Bounida vermaakte zich prima op de regenachtige Toekomst. "Ik speel graag in het donker. Een beetje regen, nat veld en mooi gras. En dan ook nog supporters erbij."

Na zestig minuten moest Bounida naar de kant. "Ik had zware benen", verklaarde de jongeling, die weet dat er ook een andere reden achter zijn wissel kan zitten.

"Het kan zo zijn dat ik donderdag bij 1 zit." Dan gaat Ajax in de tussenronde van de Europa League op bezoek bij Union Sint-Gillis. "Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik hoop dat ik er bij zit."

"Ik zit goed in mijn vel", aldus Bounida, die gevraagd wordt naar zijn contractsituatie. "Het gaat beter en beter. We gaan de goede richting in."