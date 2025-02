Rayane Bounida scoort schitterend voor Jong Ajax, dat rood aangelopen Jong FC Utrecht klopt

Het was een lastige avond voor FC Volendam in de Keuken Kampioen Divisie. Desondanks werden tegen Helmond Sport (3-1) drie punten bijgeschreven. Achtervolger FC Dordrecht kende weinig moeite met FC Emmen en Rayane Bounida, die onlangs zijn contract verlengde bij Ajax, scoorde op schitterende wijze voor Jong Ajax op bezoek bij Jong FC Utrecht.

Jong FC Utrecht - Jong Ajax 1-2

Jong Ajax heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg wist dankzij twee schitterende treffers van Julian Brandes en Rayane Bounida met 0-2 af te rekenen met de leeftijdsgenoten van FC Utrecht. De Utrechters hadden de betere kansen én het betere spel, maar wisten niet te scoren. Indonesië-international Ivar Jenner moest na 55 minuten het veld verlaten met een rode kaart. In de laatste minuut wist Utrecht met 10 man alsnog tot 1-2 te komen via Mees Akkerman, maar het mocht niet meer baten voor de ploeg uit de Domstad.

FC Volendam - Helmond Sport 3-1

De koploper in de Keuken Kampioen Divisie leek na een kwartier op voorsprong te komen, ware het niet dat Brandley Kuwas dat in buitenspelpositie deed. Na bijna een uur spelen werd het alsnog 1-0: Robert Mühren kopte van dichtbij raak. Er was ook tegenslag voor FC Volendam, want in de slotseconde van de eerste helft scoorde Helgi Ingason uit een rebound voor Helmond Sport. De bezoekers lieten zich gelden na rust en verprutsten ruim een kwartier voor tijd een grote kans. Aan de andere kant viel de goal wél: de net ingevallen Aurelio Oehlers schoot raak na een spaarzame aanval van Volendam. Net voor het einde rondde diezelfde Oehlers rustig af na een snelle counter. De koploper behoudt daarmee de voorsprong van vijf punten op FC Dordrecht.

FC Dordrecht - FC Emmen 3-0

FC Dordrecht was de bovenliggende partij in de eerste helft en de 1-0 voorsprong bij rust was dan ook wel verdiend. Devin Haen knalde na tien minuten spelen raak. Na een uur spelen in Zuid-Holland verscheen de 2-0 op het scorebord. Jaden Slory werd in het strafschopgebied onderuit gehaald en aanvoerder Jari Schuurman schoot raak vanaf elf meter. Alle spanning was verdwenen toen een inzet van Slory via Mike te Wierik in het doel belandde in de 73ste minuut. Een ruime zege dus voor Dordrecht, dat blijft jagen op de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong PSV - De Graafschap 1-2

De beloftenploeg van PSV had de 0-1 achterstand aan zichzelf te danken. Samuel Gomez schoof de bal zomaar in de voeten van Ibrahim El Kadiri, die het buitenkansje gretig uitpakte. Een minuut voor rust trok Jong PSV de stand gelijk: Jesper Uneken gaf voor en Tai Abed tikte van dichtbij binnen. Uneken had na rust de 2-1 op de schoen, maar faalde jammerlijk. Kort daarna herstelde De Graafschap de voorsprong via de kopsterke Jesse van de Haar. Jong PSV probeerde het wel in de slotfase, maar de nederlaag was niet meer af te wenden.

SC Cambuur - VVV-Venlo 5-0

Mark Diemers kreeg het publiek op de banken met een snoeiharde vrije trap die in de kruising belandde in minuut 20. Remco Balk verdubbelde de voorsprong net voor rust met een kopbal die via de paal in het doel verdween. VVV-Venlo had weinig in te brengen en keek na 67 minuten spelen tegen een 3-0 achterstand aan. Bryant Nieling vond het net via een been van een Venlonaar. Het lamgeslagen VVV was in de slotfase niet meer bij machte om het nog spannend te maken in Leeuwarden en zag Jonathan Afolabi de 4-0 en Balk de 5-0 maken. Drie punten dus voor Cambuur, dat nu gedeeld derde staat.