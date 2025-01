Rayane Bounida reageert cryptisch onder foto van teamgenoot bij Ajax en verwijdert comment onmiddellijk

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Rayane Bounida, die reageert onder een foto van Jan Faberski.

Afgelopen maandag werd bekend dat Bounida eind juni vertrekt uit Amsterdam. Het Belgisch-Marokkaanse megatalent beschikt over een aflopend contract, maar wil dit niet verlengen onder de door Ajax aangeboden voorwaarden.

Om een transfervrij vertrek te voorkomen, werken de Amsterdammers deze winter mee aan een verkoop van Bounida. De tiener maakt sinds kort zijn minuten namens Jong Ajax en dat doet hij met verve. Zes optredens in de Keuken Kampioen Divisie leverden liefst vier doelpunten en een assist op.

Op Instagram liet Bounida plotseling van zich horen onder een foto van Jan Faberski, maar kort na het plaatsen van zijn reactie had hij zijn comment weer verwijderd. “The Last Dance”, schreef Bounida. Waar hij precies op doelde, is niet duidelijk.