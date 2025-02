Rayane Bounida komt direct na debuut voor Ajax met korte update over Abdelhak Nouri

Rayane Bounida heeft vlak na zijn debuut voor Ajax in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-0 winst) een update gegeven over de situatie van Abdelhak Nouri. Bounida was logischerwijs trots op zijn eerste minuten in het eerste van Ajax, maar wil nog veel meer mooie dingen laten zien. Zeker ook voor zijn goede vriend Nouri, zo vertelt hij in een interview met ESPN.

“Ik ben heel blij dat ik zonet mijn debuut heb gemaakt voor Ajax in de ArenA”, begint een trotse Bounida in gesprek met Hans Kraay junior. “Dat is een droom die uitkomt, maar het stopt niet hierbij. Je hoopt natuurlijk op meer en ik ga ook voor meer herinneringen na vandaag.”

“Ik hoorde donderdag na de wedstrijd tegen Union dat ik vandaag (zondag, red.) minuten kon gaan maken, want ik mocht bij Jong Ajax maar 45 minuten maken. Ik had al een vermoeden dat het kon gebeuren, dus ik ben nu wel heel blij”, vertelt het talent, die deze week zijn contract bij Ajax verlengde.

“Mijn vader was er samen met mijn broer. En ook mijn oom was er ook met mijn andere broer”, glundert Bounida, waarna Kraay junior het gespreksonderwerp verlegt naar Nouri, met wie Bounida een bijzondere band heeft. “Ik ken Appie persoonlijk en zijn familie ook. Het is echt een topfamilie, ik ben erg gehecht aan ze.”

“Ik ga vaak langs om Appie te zien, om te kijken hoe het met iedereen gaat”, vertelt Bounida, die een update heeft over de gezondheid van Nouri. “Het gaat beter met Appie en ook met de familie. Je hoopt op een dag als deze, want ik heb altijd gezegd dat ik de droom van Appie wilde waarmaken. Dat is vandaag gebeurd.”

“Ik hoop dat ik Appie nog blijer kan maken, al heeft hij natuurlijk wel gescoord bij zijn debuut. Dat heb ik niet gedaan, maar misschien komt dat de volgende wedstrijd”, besluit hij.