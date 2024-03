Ratcliffe wil Old Trafford slopen om ‘Wembley van het Noorden’ te realiseren

Co-eigenaar Sir Jim Ratcliffe heeft grootse plannen met Manchester United. Vrijdag is namelijk bekend geworden dat er een taskforce in het leven is geroepen om Old Trafford grondig te onderzoeken. Ratcliffe is ambitieus en zou het liefst zien dat the Red Devils op termijn een nieuw stadion betrekken.

Manchester United denkt dat een nieuw onderkomen kan zorgen voor maatschappelijke en economische vooruitgang van de regio.

De taskforce bestaat onder meer uit voormalig verdediger Gary Neville en Andy Burnham, de burgemeester van Greater Manchester. De eerste aanbevelingen zullen later dit jaar volgen.

Het nieuwe stadion moet het ‘Wembley van het Noorden’ worden. Het project van Ratcliffe moet zo om en nabij de drie miljard euro gaan kosten.

Het nieuwe Old Trafford moet op dezelfde plek komen te staan als waar het nu staat. Om dat te realiseren zal het ‘oude’ Old Trafford met de grond gelijk gemaakt moeten worden.

Neville liet via de site van Manchester United weten dat de club een stadion nodig heeft dat past bij de grootte van de club. "Old Trafford is door de geschiedenis heen geëvolueerd en het is duidelijk dat we op een punt staan waarop het opnieuw moet veranderen om ervoor te zorgen dat Manchester United een stadion van wereldklasse heeft dat past bij de grootste club ter wereld.”

Ratcliffe is bereid om een deel van zijn eigen vermogen in de bouw van het nieuwe stadion te stoppen, maar de INEOS-eigenaar zoekt ook naar investeerders.



