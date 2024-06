Rapport Oranje: Veerman met afstand slechtste bij Oranje op rampzalige avond

Het Nederlands elftal maakte dinsdagavond een dramatische indruk tegen Oostenrijk, dat verrassend met 2-3 wist te winnen in het Olympiastadion in Berlijn. Oranje eindigt hierdoor op plaats drie in groep D en moet vrezen voor een zware loting in de achtste finale. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 5,5

Bart Verbruggen moest door de flitsende start van Oostenrijk direct alert zijn. De doelman had echter geen antwoord op de voorzet vanaf links die door Donyell Malen ongelukkig in de linkerhoek werd getikt. Het werd gaandeweg rustiger voor zijn doel, al moest hij snel naar de hoek op een knal van Marcel Sabitzer. Kort daarna blunderde Verbruggen, maar wist Marko Arnautovic daar niet optimaal van te profiteren.

Lutsharel Geertruida: 5

Lutsharel Geertruida startte vanwege liesklachten bij eerste keus Denzel Dumfries. Net als zijn ploeggenoten had de Feyenoorder de nodige moeite in de eerste helft in Berlijn tegen het felle Oostenrijk. Er was op rechts totaal geen chemie met Donyell Malen, die Jeremie Frimpong verving als rechtsbuiten en een zeer kwetsbare indruk maakte. Geertruida begon veel beter aan de tweede helft. Hij onderschepte goed de bal, waarna Oranje kon aanvallen en Gakpo de 1-1 aantekende.

Stefan de Vrij: 5,5

De degelijke en betrouwbare Stefan de Vrij viel niet erg op aan de kant van Nederland. Hij hield zich voornamelijk bezig met tegenhouden, daar Oostenrijk niet schroomde om de aanval te zoeken. Het lukte De Vrij en zijn collega's achterin niet om Oostenrijk van scoren af te houden, ondanks de beloftevolle start van de tweede helft.

Virgil van Dijk: 6

Virgil van Dijk moest zijn verdediging direct goed organiseren, want Oostenrijk koos na de aanval gelijk de aanval. De aanvoerder zat er net als de overige internationals na rust veel beter in. Van Dijk kopte uit een hoekschop maar net over, tot grote teleurstelling van hemzelf. De routinier kon in het laatste halfuur niet voorkomen dat het Nederlands elftal zijn eerste nederlaag leed van dit EK in Duitsland.

Nathan Aké: 6

Nathan Aké was niet eens een van de slechtste spelers van het Nederlands elftal in de dramatisch verlopen eerste helft in Berlijn. De linksbenige verdediger viel desondanks niet erg op bij het kwetsbare en soms zeer povere Oranje. Koeman wilde na de 1-2 van Oostenrijk meer loopvermogen en snelheid op de linkerflank en besloot derhalve Micky van de Ven in te brengen.

Jerdy Schouten: 5,5

Koeman stelde Jerdy Schouten andermaal op voor de balans op het middenveld. De PSV'er leverde ook aanvallend zijn bijdrage. Schouten kreeg een goede schietkans net voor rust van binnen de zestien, maar werd geblokt door de alerte Oostenrijkers. Schouten kende verder geen bepalende rol bij het Nederlands elftal, vooral omdat Oranje er niet in slaagde om het Oostenrijk echt lastig te maken. Schouten liet Marcel Sabitzer uit zijn rug lopen bij de late 2-3 van het Alpenland.

Tijjani Reijnders: 5

Koeman had tegen Oostenrijk een meer naar voren geschoven rol in petto voor Tijjani Reijnders. De middenvelder van AC Milan had de 1-1 op zijn schoen na goed voorbereidend werk van Cody Gakpo, maar hij faalde jammerlijk in de Oostenrijkse zestien. Oranje kwam na rust een stuk beter voor de dag, al behoorde Reijnders niet tot de meest opvallende spelers aan de kant van Nederland. Koeman haalde hem na 65 minuten naar de kant, met Georginio Wijnaldum als verse kracht op het middenveld.

Joey Veerman: 2

Koeman had tegen Oostenrijk een basisplaats ingeruimd voor Joey Veerman, die tegen Frankrijk nog als invaller werd gebruikt. De speler die normaal tot de uitblinkers hoort bij PSV kon het duidelijk niet bolwerken in Berlijn. Veerman leed ontzettend veel balverlies en werd na 34 minuten spelen naar de kant gehaald door Koeman, met Xavi Simons als diens vervanger.

Xavi Simons: 5

Xavi Simons was basisspeler tegen Frankrijk, maar moest tegen Oostenrijk een pas op de plaats maken. Door het zwakke optreden van Veerman werd hij na 34 minuten spelen voor de leeuwen gegooid. Simons bewees direct na rust zijn waarde met de assist op de gelijkmaker van Gakpo. Het bleek echter onvoldoende te zijn voor een positief resultaat voor Oranje in de Duitse hoofdstad.

Donyell Malen: 4.5

Geen Jeremie Frimpong, maar Donyell Malen als rechtsbuiten bij het Nederlands elftal. De Borussia Dortmund-aanvaller kende een horrorstart, want door zijn eigen goal keek Oranje al na zes minuten tegen een 0-1 achterstand aan. Malen werd voor rust overlopen, al had hij na 23 minuten een unieke kans om de 1-1 aan te tekenen. Alleen voor doelman Patrick Pentz faalde hij echter jammerlijk. Koeman leek snel in te grijpen, maar liet Malen gewoon staan. Twintig minuten voor tijd werd hij alsnog gewisseld: Wout Weghorst moest de meubelen redden in de slotfase.

Memphis Depay: 6

De veelal bekritiseerde Memphis Depay kon weinig uitrichten voor Oranje in de eerste helft in het Olympiastadion. Desondanks was hij kort voor het rustsignaal dicht bij de gelijkmaker. Zijn kopbal werd echter van de lijn gehaald, waardoor het tegenvallende Nederland ging rusten met een achterstand. Memphis kon weinig brengen als echte spits en afmaker, maar was vooral bezig met het zoeken van een medespelers met passes. Memphis leek een kwartier voor tijd hands te maken voorafgaand aan zijn 2-2, maar na een check bij de VAR bleek dat niet zo te zijn.

Cody Gakpo: 6

Het was ook voor Cody Gakpo bijzonder moeilijk om het verschil te maken tegen de stugge Oostenrijkers. De aanvaller van Liverpool probeerde het vooral met loopacties naar binnen vanaf de linkerkant. Veel rendement leverde dat het Nederlands elftal niet op. Na rust was alles anders. Gakpo zette Oranje een minuut na de hervatting op 1-1 met een fraaie krulbal in de rechterhoek. Na een uur spelen lette Gakpo echter niet goed op, waardoor Romano Schmid vrij kon binnenkoppen.

