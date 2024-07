Rapport Oranje: Hoogste cijfer Stefan de Vrij ondanks drama in de slotminuut

Het Nederlands elftal heeft met 1-2 verloren van Engeland in de halve finale van EURO 2024. Oranje deed het lange tijd heel goed, maar wist de dominantie na rust niet te belonen. Ollie Watkins schoot de Oranjedroom aan diggelen in de absolute slotfase. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen: 6,5

Bart Verbruggen had niet veel te doen in de beginfase in Dortmund. Hij had echter geen antwoord op de feilloos genomen strafschop van Harry Kane na ruim een kwartier spelen. Daarna had hij enkele goede reddingen en geluk dat Phil Foden van afstand op de buitenkant van de paal schoot.

Denzel Dumfries: 6

Denzel Dumfries gaf na ruim een kwartier ongelukkig een strafschop weg, toen hij Harry Kane raakte nadat de Engelse spits op doel schoot. Aan de andere kant had Dumfries pech toen hij uit een hoekschop op de lat kopte. De onvermoeibare verdediger kon na rust meer uitrichten op de rechterflank, al waren goede voorzetten schaars.

Denzel Dumfries gaf ongelukkig een penalty weg en kreeg geel.

Stefan de Vrij: 8

Stefan de Vrij toonde zich andermaal solide. En dat moest ook wel tegen Engeland, dat na de snelle 1-1 van Harry Kane het doel van Bart Verbruggen bleef opzoeken. Desondanks kwam de achterstand er niet voor rust, mede door het goede verdedigen van De Vrij. Na rust bleef de ervaren verdediger een constant niveau aanhouden, al kon hij niet voorkomen dat invaller Ollie Watkins in de slotminuut de 1-2 aantekende.

Virgil van Dijk: 7

Virgil van Dijk moest alle zeilen bijzetten om zijn defensie te organiseren in de voor Oranje lastige eerste helft. De aanvoerder voorkwam meer dan eens dat Engeland gevaarlijk werd in de zestien van Nederland. Na rust werd de druk een stuk minder groot voor Van Dijk en consorten. Dewas zelfs dicht bij de 2-1, ware het niet dat Pickford goed redde.

Nathan Aké: 7

De doorgaans zo betrouwbare Nathan Aké had het met name in de eerste helft bijzonder moeilijk tegen de razendsnelle Bukayo Saka. Hij had vaak de hulp nodig van Gakpo om de buitenspeler van Arsenal in toom te houden. Aké herstelde zich wel in de slotfase van de eerste 45 minuten en was na rust ook erg sterk op links.

Jerdy Schouten: 7

Jerdy Schouten moest voor rust vooral zijn verdediging van steun voorzien, zeker toen Engeland dominant werd na de 1-1 van Harry Kane. Hierdoor kon de PSV'er niet veel brengen in aanvallend opzicht, net als mede-controleur Tijjani Reijnders. In de tweede helft zagen we de Schouten die we eerder op dit EK zagen, en hij krijgt dan ook een 7.

Xavi Simons: 7

Xavi Simons schoot Oranje met een wonderbaarlijke afstandspoeier op voorsprong in de beginfase. Een geweldige manier om je eerste doelpunt op een EK te maken. Daarna had Simons het lastig, net als de rest van de Oranje-spelers. Na rust kon Simons zich weer vaker met de aanvallen van Nederland bemoeien en hij kreeg nog een grote kans in de slotfase. Zijn schot miste echter kracht, waardoor Pickford kon vangen.

Xavi Simons juicht na zijn prachttreffer.

Tijjani Reijnders: 6

Tijjani Reijnders beperkte zich na de sterke openingsfase vooral tot het ondersteunen van de Oranje-defensie. Hierdoor kon de middenvelder weinig bijdragen in aanvallende zin. Na rust kwam de controleur van AC Milan beter in het spel en schoof hij ook vaker naar voren toe. Het was een serieuze test voor Reijnders tussen de beste spelers van Europa en de Premier League.

Donyell Malen: 5

De weer opgestelde Donyell Malen liet zich al snel zien in aanvallend opzicht, al leverde dat geen grote kansen op. De ruimte om te excelleren werd steeds kleiner naarmate de wedstrijd vorderde. Malen schoof op naar het centrum nadat Memphis Depay geblesseerd uitviel. Koeman haalde de vleugelspits in de rust eraf, met Wout Weghorst als zijn vervanger.

Memphis Depay: 6

Memphis Depay zat er goed in in de beginminuten in het Signal Iduna Park. Dat werd gaandeweg de eerste helft minder, net als bij zijn ploeggenoten, toen Engeland het heft in handen nam. Memphis voelde na ruim een uur spelen aan zijn hamstring en de aanvaller moest direct gewisseld worden. Koeman koos ervoor om Joey Veerman in te brengen om de balans te herstellen.

Memphis Depay had pech en haakte geblesseerd af.

Cody Gakpo: 7

De dit EK zo trefzekere Cody Gakpo kon in de eerste helft niet echt het verschil maken tegen zijn snelle bewaker Kyle Walker. Hierdoor was Oranje na de flitsende beginfase niet echt gevaarlijk voor het doel van Jordan Pickford. Na rust kon Gakpo steeds vaker gevaarlijk worden en voorzetten afleveren richting met name Weghorst.

Joey Veerman: 6,5

Joey Veerman begon op de bank, maar kwam nog voor rust binnen de lijnen als vervanger van de geblesseerde Memphis. De invaller moest vooral voor meer balans zorgen op het middenveld, zeker gezien de dominantie van Engeland. Oranje kwam steeds meer onder de druk uit en wist Engeland naar achteren drukken, mede dankzij Veerman.

Wout Weghorst: 6

Wout Weghorst maakt normaal gesproken in de slotfase zijn entree, maar mocht nu al na rust opdraven van Koeman. Hij moest zorgen voor meerin de aanvalslinie van Oranje. Weghorst liet niet na om persoonlijke duels uit te vechten met onder meer Declan Rice en John Stones. Het was helaas niet voldoende om Oranje naar de finale te loodsen.

