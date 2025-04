Rapper Boef doet grote belofte in De Kuip: 'Als AZ de beker wint, dan...'

Boef is in aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker tussen zijn favoriete club AZ en Go Ahead Eagles vol vertrouwen. De rapper gaf voorafgaand aan de eindstrijd in De Kuip een interview op ESPN over zijn verwachtingen.

AZ betekent veel voor Boef. "Het is de stad waar ik ben opgegroeid, waar ik alles heb meegemaakt. Je hoort het ook vaak in mijn nummers terug. Dat ik hier vandaag mag staan en vooral dat AZ hier staat, daar ben ik supertrots op. Ik heb er heel veel zin in."

Vier jaar geleden vertelde Boef in een interview dat hij AZ zou willen kopen. Verslaggever Fresia Cousiño Arias vraagt gekscherend aan de artiest hoe het met die plannen staat. "Ik zou het zo graag willen, maar ik heb wel wat meer centjes nodig om AZ ooit te kunnen kopen. Maar het is wel een droom van mij."

Twee jaar geleden dook Boef eens op in de kleedkamer van AZ. De rapper krijgt de vraag of hij maandag iets soortgelijks op de planning heeft staan. "Als AZ wint, en dat hoop en denk ik wel, dan ga ik wel mee naar Alkmaar natuurlijk. Dan gaan we daar samen feestvieren."

Boef doet een grote belofte. "Als ze winnen, dan maak ik een heel mooi nummer. Ze hebben me wel gevraagd, alleen het was zo kort dag dat ik geen tijd meer had. Maar als ze winnen, dan komt er wel wat moois aan."

De finale tussen AZ en Go Ahead Eagles begint maandagavond om 18.00 uur. De wedstrijd is gratis live te zien op Star Channel, maar wordt ook uitgezonden op ESPN 1.