Rakitic informeert teamgenoten Sevilla over vertrek en stapt snel in vliegtuig

Ivan Rakitic gaat vertrekken bij Sevilla. Volgens Fabrizio Romano gaat de 35-jarige Kroaat de overstap maken naar Al-Shabab uit Saudi-Arabië. De transfermartkexpert meldt dat de medische keuring van Rakitic dit weekend plaatsvindt, waarna de middenvelder waarschijnlijk maandag op het vliegtuig stapt.

"Ivan Rakitic heeft Sevilla, de club en zijn teamgenoten laten weten dat hij op het punt staat om te vertrekken", aldus Romano in zijn post op X. "Rakitic heeft besloten om de overstap te maken naar Al-Shabab uit Saudi-Arabië."

"Het is nu tijd voor de formele stappen. De medische keuring staat ingepland voor dit weekend. Het reizen naar Saudi-Arabië gebeurt waarschijnlijk op maandag. Here we go volgt snel", aldus de Italiaan.

