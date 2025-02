Rake penalty na verstrijken blessuretijd betekent dat FC Twente tóch wint van FK Bodø/Glimt

FC Twente heeft donderdagavond in absolute extremis goede zaken gedaan in de Europa League-tussenronde. Een late en onverdiende gelijkmaker van Bodø/Glimt leek roet in het eten te gooien, maar een nog latere rake pingel van Ricky van Wolfswinkel betekende de 2-1 en dus de overwinning voor de Tukkers.

Joseph Oosting voerde slechts één wijziging door in zijn opstelling: Mees Hilgers nam zijn plekje rechts in het centrum van de defensie weer over van Max Bruns. Ricky van Wolfswinkel bleek daarnaast fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

De eerste doelpoging kwam van een Noorse voet. Voormalig AZ’er Hakon Evjen kon uit de omschakeling het doel van Lars Unnerstall onder schot nemen, maar zag zijn poging vroegtijdig gekraakt worden.

Meteen daarna was het aan de andere kant wel raak. Sayfallah Ltaief werd de diepte ingestuurd door Michel Vlap, waarna de buitenspeler nipt zijn man kon voorblijven en als een waar pietje-precies het enige plekje in linkeronderhoek waar de Bodø/Glimt-sluitpost niet bij kon vond: 1-0

Het was het startschot van een levendige eerste helft van Twente, dat zeker op 2-0 had kunnen komen. Sem Steijn frommelde de bal er net niet in, alvorens Daan Rots van enige afstand op heerlijke wijze de lat trof. In de tussentijd lag het initiatief in het eerste bedrijf vaak zat bij de Noorse opponent, maar die wist de opening nimmer te vinden.

Na de theepauze kregen de Tukkers terdege kansen op het verdubbelen van de voorsprongsmarge. Zo kon de Bodø/Glimt-defensie de bal vlak voor het passeren van de doellijn wegwerken om Bart van Rooij van het scoren te houden.

Ook Steijn, die met één treffer en nul assists een voor hem magere Europa League-campagne kent, kon de 2-0 niet maken. Een vrije trap op een kansrijke plek leverde bijvoorbeeld niks op voor de aanvallende middenvelder die in de Eredivisie zo op schot is. Het spelbeeld hintte veruit het grootste deel van de tweede helft op een nieuw Tukkerdoelpunt, maar dat zou niet meer vallen, zo leek het lot te hebben bepaald.

Met voormalig FC Groningen-linksback Isak Dybvik Määttä binnen de lijnen als rechtsbuiten liet Bodø/Glimt bijna niks meer van zich horen in de tweede helft, tot aan minuut 85. Opeens dook daar aanvoerder Patrick Berg op in het vijandelijke zestien, waar hij, op aangeven van Määttä, de 1-1 achter Unnerstall schoot.

Daarmee leek het alsof Twente voor een hele moeilijke opgave stond in Noorwegen volgende week, maar die opdracht werd in de allerlaatste secondes toch wat makkelijker gemaakt. Hands van een Noorse verdediger in het eigen zestienmetergebied betekende dat Van Wolfswinkel vanaf elf meter mocht aanleggen en dat deed de routinier met verve: 2-1.