Rafael van der Vaart wordt aangepakt na optreden in studio rond Real Madrid - Arsenal

Rafael van der Vaart had slecht geslapen voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Real Madrid en Arsenal, zo luidt de conclusie van Henk Spaan. In zijn column voor Het Parool spreekt de journalist zijn verbazing uit over de opmerkingen van de analyticus in de studio van Ziggo Sport over enkele topsterren.

Voorafgaand, tijdens en na de topwedstrijd in het miljardenbal was Van der Vaart inderdaad niet te spreken over het niveau dat beide teams op de mat legden. De analyticus was bovendien onder meer zeer kritisch op Bukayo Saka en Jude Bellingham.

“Dat Van der Vaart slecht had geslapen bleek meteen bij de voorbeschouwing”, constateert Spaan in zijn column. “Nee, hij voelde niks bij de aanblik van het Bernabeu, en ook dat witte shirt deed hem niks.”

“In de rust kregen we de signature rant over Bellingham. “Alleen maar een powerhouse.” En hoe durfde Saka een panenka te nemen, zo’n ‘hele gewone voetballer’?”

“Een paar cijfers: Saka is 23 jaar, staat voor honderdvijftig miljoen op Transfermarkt. Hij scoorde 12 keer in 43 interlands. In de PL dit seizoen 6 goals en 11 assists in 19 wedstrijden. Vergeleken met Saka is Vinicius zo’n ‘gewone voetballer’”, aldus Spaan.

In de rust was Van der Vaart hard richting Saka, die een strafschop miste omdat hij een panenka probeerde. “Ik vind dit totale zelfoverschatting. Hij denkt: ik ga hier even de show stelen “Maar Saka is gewoon een hele normale speler die elke dag heel hard zijn best moet doen. Want wat hij nu doet, vind ik gewoon echt een schande.”

Verder is Spaan erg positief over de enige Nederlander op het veld tijdens Real Madrid - Arsenal. “Jurriën Timber zet verwende dribbelaars namelijk met twee voeten op aarde. Als je bij dit Arsenal van Rice, Saka en Ødegaard tot de besten behoort, ben je een grote speler.”