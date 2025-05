Rafael van der Vaart noemt ideale club voor Noa Lang

Volgens Rafael van der Vaart is Noa Lang een potentiële wereldtopper. Dat zegt de analist maandagavond in Rondo op Ziggo Sport, een dag nadat de aanvaller van PSV twee keer scoorde in de topper tegen Feyenoord (2-3 zege).

Lang is sinds zondag eens te meer onderwerp van gesprek in de Nederlandse voetbalmedia, na zijn optreden tegen Feyenoord. Hij maakte de 2-2 in De Kuip en besliste het duel diep in blessuretijd in het voordeel van PSV: 2-3.

Van der Vaart geeft maandagavond in Rondo aan enorm onder de indruk te zijn van Lang. “In de Champions League tegen Juventus liet hij echt zien wat hij in huis heeft, en als je dat kan oproepen, dan moet je echt in Nederland idioot veel scoren. Ik geloof echt dat hij een potentiële wereldtopper is”, aldus de analist.

Marco van Basten is het gedeeltelijk met hem eens. “Hij is tevreden met 14 goals en 12 assists. Hij moet veel grotere getallen hebben met het aantal wedstrijden dat hij heeft gespeeld”, aldus Van Basten.

“Technisch is hij goed genoeg, en ook fysiek. Alleen hij is hier niet streng genoeg voor zichzelf om het elke te week te laten zien en het elke week van zichzelf te eisen. Daardoor is het geen supertopper. Maar het is wel in Nederland een van de betere spelers.”

Van der Vaart kan zich wel vinden in de woorden van Van Basten. “Ik ben het wel met Marco eens. Door dit soort dingen denk ik niet dat een Arsenal of een Real Madrid denkt: die gaan we halen. Je wil ook geen gedoe in huis halen. Ik zou Napoli een hele mooie stap vinden voor hem.”

Lang, die afgelopen winter al in de belangstelling stond van Napoli, speelde dit seizoen tot dusver 42 officiële duels. Daarin was hij goed voor 14 goals en 12 assists.