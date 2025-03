Rafael van der Vaart: ‘Het is gewoon een zeikerd, een pieperd. Maar wel heel erg goed’

Aan tafel bij NOS Studio Voetbal wordt de topper tussen PSV en Ajax (0-2) uitgebreid besproken. De analisten zagen hoe de echte wil om te winnen ontbrak bij de Eindhovenaren, waarna beelden van een verhitte clash tussen Rafael van der Vaart en Mark van Bommel uit 2003 worden getoond.

Presentator Sjoerd van Ramshorst is van mening dat er vroeger veel vaker sprake was van een verhitte strijd tussen beide ploegen. Iets waar zondagmiddag, met name vanuit PSV-kant, maar weinig van te zien was.

“Ik voel een rode kaart aankomen”, lacht Pierre van Hooijdonk meteen, wanneer er beelden van de topper uit 2003 getoond werden. Daarbij deelde Van der Vaart tijdens een opstootje een schopje uit aan John de Jong, waarvoor de Ajacied met rood werd bestraft.

De opgefokte houding van Van der Vaart kwam al voort uit eerdere duels met directe tegenstander Mark van Bommel, die door de analist als ‘zeikerd’ bestempeld wordt. De wedstrijd eindigde toen in 2-2.

“Ik krijg dus een rode kaart hier”, reageert Van der Vaart. “Weet je hoeveel wedstrijden ik kreeg? Vijf wedstrijden.” Daarna worden beelden getoond van Van Bommel, die Van der Vaart in een latere confrontatie nog een keer goed terugpakt met een schoppende beweging.

“Of het vervelend was om tegen hem te voetballen? Het is gewoon een zeikerd. Echt een pieperd. Maar hij was wel heel goed, helaas. Hij scoorde drie keer en hij stond op mij, dan weet je het wel”, besluit Van der Vaart.