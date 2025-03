Analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart zijn lyrisch over het spel van het Nederlands elftal in de rust van de wedstrijd in de Nations League tegen Spanje. Oranje laat bij vlagen flitsend voetbal zien, waar ook onder meer Memphis Depay actief aan meedoet.

Allereerst komen uitblinkers Frenkie de Jong en Jeremie Frimpong aan bod bij de analisten van de NOS. De Jong laat weer het spel zien van voor zijn zware enkelblessure en ook Frimpong laat na een snelle geslaagde actie zien wat hij in huis heeft als hij met vertrouwen speelt.

Daarna wordt ook het spel van Memphis, die sinds het EK geen deel meer uitmaakte van het Nederlands elftal, kort toegelicht. Hij wordt gecomplimenteerd met het snelle doorspelen in de punt van de aanval.

“Maar het was leuk om te zien, ook Memphis die de bal één of twee keer raakt, dat hebben we hem nog nooit zien doen”, lacht Van der Vaart bij het zien van de beelden van de eerste helft.

“Simpel spelen, maar ook Kluivert, gewoon simpel spelen. Hij geeft een assist, doet niet moeilijk. Zeker in die laatste fase moet je één of twee keer raken. Dat zie je wel bij die goal, die Cody Gakpo fantastisch binnenschiet trouwens.”

“Je ziet ook dat, ondanks die tegengoal, toen het Nederlands elftal even twee of drie minuten in de touwen lag, dat ze daarna echt ontzettend sterk terugkomen. Met echt goed voetbal”, vervolgt Van Hooijdonk.

“De kansen die we hadden, kwamen echt voort uit zelfgemaakte aanvallen en niet uit fouten van de Spanjaarden”, is Van Hooijdonk uiterst positief.