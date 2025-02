Quinten Timber heeft dinsdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met AC Milan onthuld wat hij heeft gezegd tegen Brian Priske na zijn ontslag bij Feyenoord.

Maandagmiddag communiceerde Feyenoord via de officiële kanalen dat de club ‘in goed overleg’ afscheid neemt van de Deense oefenmeester. De aanvoerder van de Rotterdammers werd op het persmoment gevraagd naar het ontslag van de Priske.

“We zijn voetballers, maar we zijn ook mensen. Het komt natuurlijk wel binnen bij mij, maar ook bij de groep”, steekt Timber van wal op het persmoment.

De directie van Feyenoord liet in een statement op de clubwebsite weten dat er een gebrek aan chemie was tussen de club en de trainer. Timber heeft dat naar eigen zeggen niet zo ervaren. “Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. We hebben het als team geprobeerd om te draaien, samen met de trainer. Daar is nooit iets fout aan geweest.”

Vervolgens wordt de middenvelder gevraagd of hij Priske nog gesproken heeft na zijn ontslag, waarop hij bevestigend antwoordt. “Ik heb hem gisteren nog gesproken aan de telefoon.”

“Als trainer word je verantwoordelijk gehouden voor de resultaten. Ik heb tegen hem gezegd dat wij ons als groep, als team, ook verantwoordelijk voelen voor het is gegaan.”

“We hebben geprobeerd om het als groep om te draaien. We hebben mooie dingen laten zien, zoals in de Champions League, maar het was vaak niet goed genoeg en dan ontslaan ze in de voetballerij altijd de trainer. Dat is nu gebeurd.”