Quinten Timber legt verbouwereerde Jan Joost van Gangelen uit waarom hij de penalty nam bij Feyenoord

Quinten Timber nam zondag zijn verantwoordelijkheid toen Feyenoord een penalty toegewezen kreeg. De aanvoerder schoot de bal bij een 1-0 stand onberispelijk binnen en gunde zijn ploeg zo wat ademruimte tegen NAC Breda: 2-0.

Dat Timber achter de bal ging staan kwam voorESPN-presentator Jan Joost van Gangelen als een verrassing. "Ik ben meteen mijn lijstje ingedoken", vertelt de interviewer. "Ik dacht: Timber, hè? Die heeft toch nog nooit een penalty genomen en gemaakt?"

Het was inderdaad de eerste pingel die Timber nam. En maakte. "Jawel, in de jeugd", glimlacht de kersvers aanvoerder, die Van Gangelen vervolgens van uitleg voorziet. "Ik ben aan het oefenen en ik wilde mijn verantwoordelijkheid nemen."

"Het stond 1-0, ik dacht: deze moest erin, ik pak de bal op en scoor hem gelukkig." Timber is zich terdege bewust van zijn nieuwe rol als aanvoerder, zo blijkt. "Ik neem wat extra penalty's op training, omdat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dat doe ik graag en gelukkig gaat hij erin."

Van Gangelen had naar eigen zeggen echter niet verwacht dat Timber achter de bal zou gaan staan. "Ik zat naar mijn lijstje te kijken. Dávid Hancko, die heeft er negen genomen en negen gemaakt", weet de presentator. "Is die niet de baas?"

"Niemand is de baas", antwoordt Timber. "Dat is iets wat je in overleg doet. Hancko gunt hem mij ook, ik pak mijn verantwoordelijkheid en dan moet ik hem ook scoren. Of die aanvoerdersband dit met zich meebrengt? Ja, maar ik neem penalty's ook graag hoor", grijnst de drievoudig Oranje-international.

"Uiteindelijk had ik hem ook genomen als ik die band niet had", sluit Timber dat onderwerp af. Hij is tevreden met de tweede competitiezege voor Feyenoord, zo vertelt hij. "Maar is er altijd ruimte voor verbetering. Als we 2-0 voor komen lopen we te veel achteruit", stipt de middenvelder aan. "Dat is totaal niet nodig en daar moeten we stappen in maken."