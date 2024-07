Quincy Promes raakt zijn vaste inkomen per direct kwijt

Quincy Promes zit per direct zonder club. De 32-jarige aanvaller, die nog altijd vastzit in Dubai, kreeg maandag te horen dat zijn contract bij Spartak Moskou niet verlengd wordt, zo bevestigt de Russische topclub in een persbericht. De verbintenis liep op 30 juni af.

"Quincy Promes miste het tweede deel van het seizoen volledig vanwege persoonlijke redenen waardoor hij na het wintertrainingskamp in de VAE niet kon terugkeren naar Rusland", schrijft Spartak in het persbericht. "Helaas zijn deze omstandigheden nog steeds van kracht en in dit stadium is het niet mogelijk om te praten over de hervatting van Quincy's periode bij de club."

Spartak houdt de deur voor Promes opvallend genoeg wel op een kier. "Spartak hoopt dat de partijen in de toekomst op deze kwestie kunnen terugkomen."

Promes vertrok in de winterstop met Spartak naar de Verenigde Arabische Emiraten voor een trainingskamp, maar de aanvaller zou niet met zijn ploeg terugkeren richting Rusland. Bij het verlaten van het land werd Promes gearresteerd op het vliegveld.

De arrestatie van Promes hing samen met een uitleveringsverzoek van Nederland. De ex-Ajacied werd in februari veroordeeld tot zes jaar celstraf vanwege grootschalige cocaïnehandel. Promes kreeg in juni 2023 al anderhalf jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een feest in Abcoude.

Promes is nog altijd in afwachting van uitlevering aan Nederland en zit al maandenlang vast in Dubai.

