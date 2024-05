PSV'er Johan Bakayoko ziet alleen Jude Bellingham en Florian Wirtz voor zich

Sam Lammers is verkozen tot Eredivisie Speler van de Maand april. De spits van FC Utrecht kende een absolute topmaand, waarin hij een prestigieus record wist te breken. De prijs voor Talent van de Maand april gaat naar PSV'er Johan Bakayoko, die voor de vierde maal met de award aan de haal gaat.

Lammers wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Rangers FC en zijn tijdelijke komst naar de Eredivisie is een schot in de roos gebleken voor alle partijen. Sinds zijn komst was Lammers al goed voor negen treffers en drie assists in vijftien duels.

In april slaagde hij erin om vijfmaal te scoren in de Eredivisie, wat samen met zijn drie treffers in maart goed was voor een record van zeven trefzekere duels op rij. Nooit eerder slaagde een speler van Utrecht erin dat te bewerkstelligen. Lammers krijgt zondag tegen Vitesse de kans het record verder aan te scherpen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Lammers loste dertien doelpogingen in april. Van die schoten gingen er tien tussen de palen en de helft daarvan resulteerde dus in een treffer. Vorige maand werd hij bovendien tweemaal uitgeroepen tot KPN Man of the Match. Mede dankzij de productiviteit van Lammers is Utrecht opgeklommen naar plek zeven en is de club nog volop in de race voor een Europees ticket.

Bakayoko

Voor Bakayoko begint de uitverkiezing van beste talent van de Eredivisie inmiddels een beetje te wennen. De Belgische vleugelflitser van PSV won de prijs al voor de derde maal dit seizoen, en vierde keer in totaal. Bakayoko was in april goed voor vier treffers. Onder meer tegen Heerenveen maakte de Belg een fraaie treffer. Daarnaast leverde hij tegen AZ een assist.

Bakayoko is van alle spelers in de grote competities van Europa met minstens twintig goals en assists de op twee na jongste, weet Opta. Bakayoko (11 goals, 9 assists) hoeft alleen wereldsterren Jude Bellingham en Florian Wirtz voorrang te verlenen.

"Ze staan allemaal op een rijtje, naast mijn bed", doelt de lachende Bakayoko op zijn drie eerder gewonnen prijzen voor Talent van de Maand. "Ik kijk er soms wel naar en dan denk ik: deze maanden heb je het goed gedaan." Bakayoko is waarschijnlijk aan zijn laatste seizoen bezig in Eindhoven. De Rode Duivel wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar de Premier League.

Overigens is PSV, dat officieus kampioen van Nederland is, prima vertegenwoordigd in het Elftal van de Maand. Liefst zeven spelers van de Eindhovenaren maken deel uit van het prestigieuze elftal. Naast Lammers en Bakayoko zijn ook onder meer Mio Backhaus van FC Volendam en Mathias Kjølø van FC Twente vertegenwoordigd.

Het Eredivisie Elftal van de Maand april: Mio Backhaus (FC Volendam); Mauro Júnior (PSV), Dávid Hancko (Feyenoord), Olivier Boscagli (PSV), Jordan Teze (PSV); Malik Tillman (PSV), Joey Veerman (PSV), Mathias Kjølø (FC Twente); Johan Bakayoko (PSV), Sam Lammers (FC Utrecht), Luuk de Jong (PSV).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties