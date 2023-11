PSV'er geniet in Eindhoven en deelt droom: 'Ik zal nooit nee zeggen tegen...'

Donderdag, 23 november 2023 om 16:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:03

Malik Tillman is gelukkig bij PSV, dat hem dit seizoen huurt van Bayern München. De 21-jarige Amerikaan kan na deze campagne definitief over worden genomen van der Rekordmeister en de kans is levensgroot dat de Eindhovenaren dat gaan doen. Tillman spreekt met Voetbal International over zijn start in Nederland en zijn toekomstplannen.

“Ik heb het vanaf de eerste dag ontzettend naar mijn zin bij PSV”, begint de middenvelder. “Het was de juiste stap voor mij na Rangers. De trainer, het team en de aanvallende stijl van spelen passen bij me. We spelen bovendien in de Champions League en dat was voor mij een heel belangrijke voorwaarde.”

“Dat we meedoen om het kampioenschap was dat ook. Dat vergt namelijk voortdurend een bepaalde mindset”, is Tillman duidelijk. De rechtspoot betaalt het vertrouwen van Peter Bosz en de rest van de technische staf meer dan terug in de Eredivisie. Na acht competitiewedstrijden staat hij namelijk al op vijf treffers en één assist. Tillman was daarnaast twee keer aangever in de vier Champions League-duels tot nu toe.

“Ik heb alleen maar positieve gevoelens over PSV. Ik wil me in Eindhoven weer verder ontwikkelen en wie weet wat er dan vervolgens mogelijk is.” Tillman belandde in de zomer van 2015 in de jeugdopleiding van Bayern. In augustus 2021 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht in het bekerduel met Bremer SV (0-12) én kwam hij op het scorebord. Daarna zou Tillman nog zes keer zijn opwachting maken.

In München stond de achtvoudig international vrijwel dagelijks op het veld met topspelers. “Waanzinnig was het”, zegt Tillman. “In het begin sla je jezelf in het gezicht en vraag je je af: is dit de realiteit? Gebeurt dit allemaal echt? Als je in de opleiding van Bayern zit is het je grootste droom om met die spelers te trainen en te voetballen. Op het veld staan met topspelers was geweldig. Je leert zoveel van hen en je wordt er snel een betere speler van. Het niveau is constant hoog.”

Der Rekordmeister verlengde het contract van de PSV’er voordat hij deze zomer op huurbasis de overstap maakte naar Eindhoven. “Ik denk dat ze dan wel vertrouwen in me hebben. Bayern behoort tot de beste teams ter wereld en het is mijn doel om basisspeler te worden in één van die elftallen. Als dat Bayern wordt, dan zou dat fantastisch zijn.”

Wat er in de zomer gaat gebeuren weet de Amerikaan nog niet. “Dat ligt aan PSV en Bayern. Als PSV de koopoptie licht heb ik er denk ik niet veel over te zeggen. Dan voetbal ik bij PSV op een hoog niveau en wil ik beter en beter worden om uiteindelijk weer een stap omhoog te maken. München is niet mijn thuisstad, maar het was wél een soort van achtertuin. De meeste van mijn vrienden heb ik daar leren kennen. Ik weet niet of het me lukt of hoelang het duurt, maar als er een kans komt zal ik nooit ‘nee’ tegen Bayern zeggen.”