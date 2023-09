PSV zet foutloze reeks voort dankzij glansrollen Teze en recordbreker De Jong

Woensdag, 27 september 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:39

PSV is ook na zes speelrondes in de Eredivisie nog zonder puntenverlies. De equipe van trainer Peter Bosz was in het eigen Philips Stadion met 3-0 te sterk voor Go Ahead Eagles. Jordan Teze en Luuk de Jong waren de uitblinkers van de avond. Eerstgenoemde gaf twee panklare voorzetten op het hoofd van De Jong, die tweemaal raak kopte. De aanvalsleider passeerde daarmee Klaas-Jan Huntelaar op de Eredivisie-topscorerslijst van deze eeuw (155 om 154). Tussendoor tekende ook Guus Til voor een treffer. Koploper PSV is samen met AZ de enige ploeg die dit seizoen nog foutloos is. Go Ahead blijft knap zesde staan.

Walter Benítez verdedigde het doel van PSV. De Argentijn zag Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Patrick van Aanholt voor zich staan. Joey Veerman, Til en nummer 10 Ismael Saibari vormden het middenveld. Spits Luuk de Jong werd aan de zijkanten bijgestaan door Hirving Lozano (rechts) en Noa Lang (links). Armel Bella-Kotchap, die afgelopen weekend nog ontbrak wegens de naweeën van een getrokken verstandskies, zat op de bank. Isaac Babadi, Jerdy Schouten (allebei niet wedstrijdfit) en Sergiño Dest (ziek) ontbraken. Aan de kant van Go Ahead was Joris Kramer er niet bij wegens een blessure. Hij werd vervangen door Jamal Amofa. Voorin moesten Sylla Sow, Bobby Adekanye, Willum Willumsson en Oliver Edvardsen voor een stunt proberen te zorgen.

Jordan Teze ?? Luuk de Jong ?? PSV 1?? - 0?? Go Ahead Eagles — ESPN NL (@ESPNnl) September 27, 2023

PSV speelde geen beste eerste helft. Passes kwamen regelmatig niet aan, wat het aanvalsspel van de Eindhovenaren niet ten goede kwam. Het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd kwam desondanks van PSV. De Jong dacht te profiteren van een scherpe voorzet van Lozano, maar Jeffrey de Lange bracht knap redding. PSV begon naarmate de eerste helft vorderde steeds meer aan te dringen en pakte de voorsprong. Een scherpe voorzet van Teze belandde bij De Jong, die via de grond raak kopte: 1-0. Direct vanuit de aftrap kreeg Go Ahead een kans om de gelijkmaker aan te tekenen. Kuipers kreeg de bal in de zestien, stoomde enkele meters op en zag zijn inzet in de korte hoek gekeerd worden door Benítez. Ook Gerrit Nauber kreeg een mogelijkheid op de 1-1. Uit een hoekschop kopte de Duitser echter over.

Na rust kwam PSV een stuk scherper voor de dag. Amper vier minuten na rust was het duel beslist. Van Aanholt gaf scherp voor en zag Til van dichtbij binnenglijden: 2-0. De Lange moest in de fase daarna tweemaal handelend optreden. Allereerst schoot Van Aanholt hard maar recht op De Lange af, een minuut later tikte de goalie een inzet van Lang over de lat. Bij de volgende kans was het wel raak. Teze legde de bal andermaal panklaar op het hoofd van De Jong, die liet zien dat koppen misschien wel zijn grootste kwaliteit is: 3-0. De 4-0 leek een kwestie van tijd en Til maakte bijna zijn tweede van de avond. Op aangeven van Lozano trof hij echter keihard de lat. Van spanning was geen enkele sprake meer, wat ruimte bood voor frivoliteiten. PSV nam in de slotfase gas terug en speelde het duel professioneel uit.