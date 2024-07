PSV wil Jerdy Schouten niet kwijt en zet in op gigantische transfersom

Jerdy Schouten is een van de grote uitblinkers in het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. De controlerende middenvelder van PSV kon al rekenen op interesse van Borussia Dortmund en Juventus. Mocht hij in de halve finale tegen Engeland het Nederlands elftal opnieuw bij de hand nemen, dan valt belangstelling van meer clubs niet uit te sluiten. Volgens clubwatcher Rik Elfrink gaan de Eindhovenaren in ieder geval hoog in de boom zitten.

PSV wil de huid deze zomer zo duur mogelijk verkopen wat betreft Schouten, schrijft Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. “Een prijs van 40 of 50 miljoen euro ligt dan misschien wel aan de onderkant van de verwachtingen.”

Op dit moment is Hirving Lozano nog altijd de uitgaande recordtransfer van PSV met zijn overgang naar Napoli voor 45 miljoen euro in de zomer van 2019. Indien de Eindhovenaren daadwerkelijk vasthouden aan de gigantische transfersom voor de 27-jarige Schouten, dan kunnen volgens Elfrink ‘pakweg tien of twaalf clubs’ hem misschien betalen. De journalist refereert aan enkele grote clubs uit Engeland en Spanje en de topclubs in Duitsland, Frankrijk en Italië.

Elfrink noemt het op dit moment nog aannemelijker dat PSV gaat proberen om Schouten met een verbeterde contractaanbieding langer vast te leggen in het Philips Stadion. Daar zal mogelijk ver in augustus of begin september met de Oranje-international over gesproken worden.

PSV wens Schouten tijdens de huidige transferwindow simpelweg niet kwijt te raken en gaat het liefst niet eens met geïnteresseerde clubs in gesprek. “Voor pakweg 25 miljoen mag Schouten echt niet weg en dat is al een bedrag wat niet zoveel clubs voor een speler van zijn positie betalen”, aldus Elfrink.

De rechtspoot maakte in de zomer van 2023 voor 15 miljoen euro de overstap van Bologna naar PSV en groeide in de ploeg van trainer Peter Bosz direct uit tot een van de grote steunpilaren.

