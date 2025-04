PSV wervelt als vanouds en maakt liefst vijf doelpunten tegen Almere City FC

PSV heeft zaterdag voor het eerst sinds 6 december vijf doelpunten gemaakt in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz walste over Almere City FC heen: 5-0. De doelpunten werden gemaakt door Ismael Saibari (twee), Johan Bakayoko, Noa Lang en Malik Tillman. Nummer twee PSV neemt daardoor weer vijf punten afstand van achtervolger Feyenoord. Almere City staat onderaan.

De wedstrijd begon met een hele zwakke terugspeelbal van Noa Lang, die daarmee bijna een doelpunt weggaf. Olivier Boscagli kon nog net op tijd ingrijpen.

Een minuut later was het raak voor PSV. Ismael Saibari vond ruimte om van zeventien meter te schieten en deed dat voortreffelijk. De harde knal van de Marokkaans international eindigde in de onderhoek: 1-0.

In de 22ste minuut volgde de 2-0 van Johan Bakayoko. De rechtsbuiten dribbelde naar binnen en schoot de bal prachtig in de verre kruising: 2-0.

Vier minuten later was het de beurt aan Noa Lang. Het schot van de linksbuiten werd aangeraakt, waardoor doelman Nordin Bakker kansloos was: 3-0.

Kort voor rust maakte Malik Tillman er in de rebound 4-0 van. Er ging een fantastische actie van Saibari vooraf. De middenvelder omspeelde in het drukke strafschopgebied schitterend zijn tegenstander, maar zag zijn harde schot gekeerd worden door Bakker. Tillman plukte de afvallende bal moeiteloos uit de lucht en schoot van dichtbij vernietigend binnen.

Ook na rust waren er voldoende kansen voor PSV, maar Bakker hield Almere talloze keren op de been. In de 61ste minuut kreeg de doelman hulp van de paal, die een half aangeraakte voorzet van Lang tegenhield.

Bosz besloot na ruim een uur spelen om Tillman, Joey Veerman en Ryan Flamingo naar de kant te halen. Schouten, een van de invallers, verstuurde bij een van zijn eerste acties een uitstekende pass op Saibari, die een-op-een met Bakker zijn tweede van de avond binnenschoot: 5-0.

PSV bleef de aanval zoeken, ook in de eindfase. In de laatste minuut dacht invaller Guus Til een voorzet van Bakayoko in te tikken, maar de inzet ging naast. In de slotseconde kopte Couhaib Driouech de bal op de paal.