PSV warmt supporters met heerlijke video op voor clash met Sevilla

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 10:05 • Jordi Tomasowa

PSV wacht dinsdagavond in het Philips Stadion de Champions League-kraker tegen Sevilla.

De Eindhovense club bouwt de spanning op door voorafgaand aan het Europese duel een heerlijke video op de clubkanalen te plaatsen. PSV kopt de video met de tekst: “Klaar om opnieuw geschiedenis te schrijven.”

PSV ging in de eerste groepswedstrijd van de Champions League kansloos onderuit op bezoek bij Arsenal (4-0) en weet dat er in eigen huis eigenlijk niet verloren mag worden van Sevilla om enigszins kans te houden op overwintering in het miljardenbal.

De media-afdeling van PSV is in ieder geval klaar voor de ontmoeting met Andalusiërs en komt met een fraaie video. Te zien is hoe een docent uitleg geeft over het Champions League-logo, dat acht sterren bevat. Deze sterren vertegenwoordigen de founding members van het toernooi. Dat zijn de eerste acht deelnemers ooit aan de Champions League. PSV is een van die acht clubs.

De Eindhovenaren zijn dus bij iedere Champions League-wedstrijd aanwezig in de vorm van het logo, zo legt de docent uit, waarna er een minuut lang nostalgische beelden uit het Champions League-verleden van PSV voorbijkomen.

Naast PSV waren er dus nog zeven andere clubs die tot de ‘grondleggers’ behoren. Dat waren Rangers, Olympique Marseille, AC Milan, IFK Götenborg, Club Brugge, FC Porto en CSKA Moskou.

De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint dinsdag om 21:00 uur en is live te volgen bij RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal. Het duel staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Daniele Orsato. RC Lens en Arsenal spelen tegelijkertijd de andere wedstrijd in Groep B.