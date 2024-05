PSV vist achter het net: target Zeno Debast maakt voor 16 à 18 miljoen transfer

PSV lijkt Zeno Debast definitief uit het hoofd te moeten zetten. De centrumverdediger van Anderlecht werd afgelopen zomer en winter nadrukkelijk gelinkt aan PSV, maar staat volgens A Bola voor een transfer naar Sporting Portugal. Met de deal zou een transfersom van zestien à achttien miljoen euro gemoeid zijn.

Met name afgelopen zomer was PSV dicht bij de komst van Debast. Nadat de Eindhovenaren in België al zaken hadden gedaan met Club Brugge omtrent Noa Lang, was Debast van Anderlecht het volgende target. De verdediger had oren een transfer naar het Philips Stadion, maar van een daadwerkelijk akkoord tussen Anderlecht en PSV kwam het nooit.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Debast bleef bij Anderlecht en erkende in september tegenover Het Nieuwsblad dat de interesse concreet was. "Er is inderdaad contact geweest, maar de partijen moeten akkoord gaan en dat is niet gebeurd. Nu PSV zich kwalificeerde voor de Champions League, was dat mooi geweest. Misschien was het wel het moment om de stap te zetten, maar dat hangt ook af van het project, van de club, van alles. Het moest voor mij de ideale stap zijn."

PSV schakelde op het laatste moment door naar Armel Bella-Kotchap van Southampton. De Duits international werd met hoge verwachtingen voor een seizoen gehuurd, maar mede door tandproblemen en een hardnekkige schouderblessure werd het verblijf van Bella-Kotchap in Eindhoven geen succes. Debast is ook dit seizoen een vaste waarde bij Anderlecht, dat met nog drie speelrondes te gaan, nog volop kans maakt op de Belgische landstitel.

Nu volgt voor Debast een mooie beloning met een transfer naar Sporting, dat zich onlangs kroonde tot kampioen van Portugal en derhalve komend seizoen uitkomt in de vernieuwde groepsfase van de Champions League. Volgens A Bola zijn de gesprekken tussen Debast, zijn management en Sporting de laatste dagen in een vergevorderd stadium beland en is een transfer nabij.

Sporting doet met het genoemde transferbedrag van maximaal achttien miljoen aan de wensen van Anderlecht, dat Debast momenteel nog tot medio 2025 op de loonlijst heeft staan. Debast tekent een vijfjarig contract bij Sporting, dat bovendien een torenhoge afkoopsom van tachtig miljoen euro laat opnemen. Dat bedrag is overigens geen uitzondering. Ook Ousmane Diomande, de felbegeerde twintigjarige centrumverdediger van Sporting, heeft een afkoopclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract staan.

Als alles daadwerkelijk goed afloopt, wordt Debast de eerste zomeraanwinst voor Sporting. Dat Debast naar Sporting verkast, mag geen al te grote verrassing heten. Medio april werd al bekend dat Sporting concreet in de markt is voor Debast. Sporting is overtuigd geraakt van zijn fysiek, luchtkracht en veelzijdigheid. Zo kan Debast uit de voeten in een driemansdefensie en heeft hij ook als verdedigende middenvelder ervaring opgedaan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties