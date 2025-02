PSV maakt via de officiële kanalen de komst van Lucas Pérez bekend. De oud-spits van Deportivo La Coruña komt transfervrij naar Eindhoven en is de vervanger van de geblesseerde Ricardo Pepi. Pérez tekent een contract tot het einde van dit seizoen bij PSV en gaat spelen met rugnummer 27.

Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline op 4 februari raakte Ricardo Pepi geblesseerd, waardoor PSV-coach Peter Bosz enkel Luuk de Jong overhield als optie in de punt van de aanval. Vervolgens ging technisch directeur Earnest Stewart naarstig op zoek naar een vervanger. Er werd geprobeerd om Lucas Pérez los te weken, maar de Spanjaard wees vanwege privéomstandigheden het aanbod uit Nederland af.

Nu is hij van gedachten veranderd en maakt hij alsnog de overstap naar PSV, zo licht hij kort toe op de clubwebsite. "PSV zat er gelijk bovenop en heeft er alles aan gedaan om me naar Eindhoven te halen. Dat heeft me zeer goed gedaan. Het duurde helaas wat langer dan gepland voordat het tot een definitief akkoord kwam, vanwege persoonlijke redenen van mijn kant. Daar heb ik een oplossing voor gevonden en ik ben erg dankbaar voor het feit dat de clubleiding van PSV zo geduldig is gebleven."

Pérez vertrok in januari enigszins verrassend bij Dépor, dat momenteel twaalfde staat in LaLiga 2. Dit seizoen was hij goed voor 4 doelpunten en 4 assists in 20 officiële wedstrijden. De linkspoot wilde vertrekken uit A Coruña vanwege meningsverschillen met de clubleiding en de afstand van zijn zoon, die in Madrid woont.

Met de komst van de 36-jarige Spaanse spits hoopt PSV opnieuw een transfervrije buitenkans binnen te halen. Eerder dit seizoen sloegen de Eindhovenaren al toe met Ivan Perisic, die zich ontpopte tot een schot in de roos. De club hoopt dat Pérez een vergelijkbaar succesverhaal wordt.

Door de blessure van Pepi wilde Bosz graag een extra spits. PSV strijdt immers nog op drie fronten: de Champions League, de Eredivisie en het bekertoernooi. Dat legt een zware last op Luuk de Jong, die alleen Jong PSV-aanvoerder Jesper Uneken als concurrent had. Pérez is in de Champions League echter niet inzetbaar.

Buiten Spanje is Pérez vooral bekend van zijn mislukte avontuur bij Arsenal. The Gunners betaalden in de zomer van 2016 liefst 20 miljoen euro om hem los te weken bij Deportivo La Coruña. In 21 wedstrijden namens Arsenal kwam hij tot 7 doelpunten en 5 assists.