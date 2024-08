PSV verliest aanvaller mogelijk volgende week al aan Manchester City

Een vertrek van Jason van Duiven is weer een stapje dichterbij gekomen, zo meldt Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. Manchester City wil de aanvaller kopen en vervolgens onderbrengen bij Lommel SK. De transfer zou volgende week al rond kunnen komen.

In het meest gunstige scenario zal PSV, inclusief bonussen, zo'n drie miljoen euro overhouden aan de transfer, als het zover komt. PSV heeft nog geen groen licht gegeven en ook Van Duiven zelf moet nog een akkoord zien te bereiken met de City Football Group.

Naast de transfersom heeft PSV het in de onderhandelingen ook gehad over een doorverkooppercentage. De club bevestigt tegenover het Eindhovens Dagblad dat er zeker nog geen sprake is van een (mondeling) akkoord, maar zodra die er is wordt Van Duiven spoedig in Manchester verwacht voor de medische keuring.

Van Duiven staat open voor een vertrek uit Eindhoven, waar hij door de aanwezigheid van Jesper Uneken en met name Ricardo Pepi en Luuk de Jong weinig uitzicht op speeltijd heeft. Van Duiven speelt liever in de punt van de aanval dan aan de zijkant en dus zijn zijn kansen beperkt.

Van Duiven speelde in het afgelopen half jaar op huurbasis voor Almere City. In 326 minuten, verdeeld over 14 optredens, kwam de spits niet tot scoren. Namens Jong PSV was hij eerder goed voor 21 doelpunten en 4 assists in 48 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Duiven stond altijd te boek als een van de grootste aanvallende talenten in de jeugdopleiding van PSV, maar staat ervoor open om zich te voegen bij de City Football Group. Bij promovendus Lommel zou Van Duiven vlieguren kunnen maken op het hoogste niveau van België.