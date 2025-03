PSV-trainer Peter Bosz wilde eigenlijk met andere basisspeler starten tegen Arsenal: 'Maar hij is ziek'

Joey Veerman start dinsdagavond op de bank bij PSV tegen Arsenal omdat hij ziek is. Dat vertelt trainer Peter Bosz voorafgaand aan het duel in Eindhoven bij Ziggo Sport.

Ten opzichte van het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles (3-2 nederlaag) afgelopen weekend voert Bosz tegen Arsenal één wijziging in zijn basiself door: Ivan Perisic start in plaats van Johan Bakayoko.

Mauro Júnior trainde maandag nog mee, maar is volgens Bosz toch niet fit genoeg en ontbreekt daardoor in de wedstrijdselectie. Veerman start, net als tegen Go Ahead, op de bank.

“Joey is ziek”, antwoordt Bosz op de vraag van Noa Vahle waarom hij voor een middenveld met Guus Til en Ismael Saibari kiest. “Gelukkig wil hij wel op de bank zitten, maar hij is gewoon niet fit genoeg om te starten.”

Daardoor bestaat het Eindhovense middenveld dinsdag uit Saibari, Jerdy Schouten en Til. “Daardoor hebben we een ander soort intensiteit”, aldus Bosz. “Ismael is natuurlijk heel sterk, en brengt iets heel specifieks met zich mee. Maar dat brengt Joey met z’n passing ook. Dus afhankelijk van wie er speelt moet je naar de kwaliteiten van die speler kijken.”

PSV treft met Arsenal een inmiddels bekende tegenstander. In het seizoen 2023/24 troffen beide ploegen elkaar ook al in de Champions League. In Londen werd het toen 4-0, in Eindhoven 1-1.

“Dat waren twee totaal verschillende duels, en dat had natuurlijk te maken met wie zij opstelden in de tweede wedstrijd. En wij ook. Allebei waren we er al. Dus de noodzaak om te winnen was bij beide ploegen niet meer zo hoog als vanavond”, aldus Bosz.

De trainer hoopt erop dat PSV tegen Arsenal zal spelen ‘met dezelfde instelling, intensiteit, vuile meters en bereidheid om te voetballen’ als tegen Go Ahead. “Want dat vond ik gewoon erg goed in de eerste helft. Het zal niet makkelijk zijn tegen Arsenal, maar we gaan het wel proberen.”