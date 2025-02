Rik Elfrink heeft heel goed nieuws over de blessure van Malik Tillman. De Amerikaan gaat wellicht al veel eerder dan verwacht zijn rentree maken, zo tekent de PSV-watcher namens het Eindhovens Dagblad op na de persconferentie van Peter Bosz.

Tillman keert volgende week alweer terug op het trainingsveld van de Eindhovenaren. De club heeft goede hoop dat hij eerder dan alleen het competitieslot inzetbaar is.

Tillman herstelde afgelopen maand in Qatar van zijn blessure. Daar werd hij door dokter Pieter D’Hooghe bekeken en behandeld. D’Hooghe is een Belgisch medisch specialist in het Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital in Qatar.

Tillman liep de enkelblessure op tijdens het TOTO KNVB Beker-duel met Excelsior, dat pas in de verlenging in Eindhovens voordeel werd beslecht. De offensieve middenvelder raakte geblesseerd toen hij scoorde.

Het nieuws over Tillman is erg goed nieuws voor Peter Bosz en PSV. De club verkeert de afgelopen weken niet in al te beste vorm en kan de creatieve middenvelder goed gebruiken.

De Eindhovenaren krijgen in het restant van het Eredivisie-seizoen nog aardig wat lastige duels te verwerken. De Eindhovenaren ontvangen op 30 maart koploper Ajax in het Philips Stadion.

Op 24 april gaat de ploeg op bezoek bij FC Twente en op 11 mei staat een uitwedstrijd in De Kuip op het programma. Bosz zal verheugd zijn dat hij in die wedstrijden waarschijnlijk weer over zijn sterspeler kan beschikken.

Woensdagavond neemt de Brabantse club het op Go Ahead Eagles in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Net aangetrokken Lucas Pérez zal bij de selectie zitten. Voor Sergiño Dest komt het duel net te vroeg.