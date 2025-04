PSV-target reageert op interesse van de Eindhovenaren: 'Tuurlijk heel mooi, maar...'

Robin Roefs heeft vrijdagavond na NEC – RKC Waalwijk (2-1) gereageerd op de geruchten rond zijn persoon. De 22-jarige doelman uit Heeswijk wordt naar verluidt gevolgd door PSV, dat na dit seizoen op zoek moet naar een nieuwe eerste keeper. Roefs blijft nuchter onder de geruchten.

Mounir Boualin meldde deze week dat PSV gecharmeerd is van de doelman van NEC. Roefs komt uit de jeugdopleiding van de Nijmegenaren en is dit seizoen de vaste man onder de lat, nadat Jasper Cillessen in de zomer vertrok naar Las Palmas.

Roefs wordt vrijdagavond voor de camera van ESPN geconfronteerd met het nieuws over de interesse van PSV. “Natuurlijk zie je dat voorbijkomen. Ik weet er verder niks over. Ik heb acht of negen keepers voorbij zien komen, dus dat betekent verder ook niet zoveel, denk ik.”

Verslaggever Leo Oldenburger is verrast door de nuchtere houding van Roefs. “Reageer je echt zo koeltjes als je leest: PSV heeft belangstelling voor Robin Roefs? Of maakt je hart een sprongetje?” Dat laatste is niet het geval, zegt de keeper.

“Tuurlijk is het heel mooi dat je nu al met zulke clubs gelinkt wordt, maar verder doet het me niet zo heel veel, nee”, aldus Roefs.

De 1 meter 93 lange keeper speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor NEC. Daarin hield hij 8 keer de nul en moest hij 39 keer vissen. Roefs speelde dit seizoen ook drie interlands voor Jong Oranje.