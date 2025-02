PSV op rapport: hoogste cijfer uitblinker Perisic, dissonanten op middenveld

PSV heeft dinsdag in de tussenronde van de Champions League met 2-1 verloren van Juventus. Ivan Perisic leek na rust de held van PSV te worden met een heerlijke gelijkmaker, maar in de slotfase ging het alsnog mis. De spannende return in Eindhoven is volgende week woensdag. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van PSV zoals vanouds met een rapportcijfer.

Juventus begon met durf en aanvallende intenties aan de ontmoeting in het Juventus Stadium. Met name rechtsback Timothy Weah liet zich gelden in de beginfase in Turijn. PSV wist dus al snel dat het een lastige avond zou worden op Italiaanse bodem. De eerste kans voor PSV kwam via Ismael Saibari, die een van richting veranderd schot naast zag vliegen. Luuk de Jong kopte daarna naast uit een spaarzame aanval van de bezoekers.

De bedrijvige Saibari schoot na een kwartier vanuit een volley over de lat. Er lagen dus wel mogelijkheden voor PSV, waar Armando Obispo het af en toe knap lastig had achterin. De Eindhovenaren overleefden in ieder geval de vroege storm die Juventus door het stadion liet razen. Desondanks viel na 34 minuten de 1-0: een harde knal van Weston McKennie in de bovenhoek. Dit gebeurde na slordig balverlies van Joey Veerman.

Imago

Juventus zocht na rust naar de snelle 2-0 en had pech toen Ryan Flamingo een inzet van de lijn kopte. Waar een tweede Juventus-goal in de lucht hing, daar kwam PSV op gelijke hoogte. Een van richting veranderd schot van Lang kwam terecht bij Ivan Perisic, die na een fraaie individuele actie de 1-1 in de korte hoek schoot. Daar bleef niet bij in Turijn, want in de slotfase sloeg Samuel Mbangula hard toe voor Juventus: 2-1. De return volgende week beloof in ieder geval heel spannend te worden.

Walter Benitez 5,5

Richard Ledezma 7

Ryan Flamingo 6,5

Armando Obispo 5,5

Mauro Júnior 7

Jerdy Schouten 5

Joey Veerman 4

Ismael Saibari 6

Imago

Ivan Perisic 8

Luuk de Jong 6

Noa Lang 6

Imago