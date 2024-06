PSV ontvangt ‘bescheiden vergoeding’ voor bij Burnley gepresenteerde Sambo

Shurandy Sambo heeft PSV transfervrij verruild voor Burnley, zo bevestigen beide ploegen op de officiële kanalen. De vleugelverdediger tekent een contract voor vier seizoenen in Engeland. PSV ontvangt een opleidingsvergoeding van vier ton voor Sambo, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Eerder in het seizoen wist de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano al te melden dat Sambo akkoord was met Burnley over een overstap naar Engeland.

The Clarets degradeerden vorig seizoen, met de naar Bayern München vertrokken Vincent Kompany, uit de Premier League en komen dus volgend seizoen uit in de Championship.

Daar zal Sambo moeten knokken voor een basisplek, een rol die hij dit seizoen bepaald niet vervulde. Het jeugdproduct van PSV verloor de concurrentiestrijd van Jordan Teze en kwam dit seizoen in competitieverband niet verder dan één basisplek en tien invalbeurten.

Met welke manager Sambo volgend seizoen te maken krijgt, is nog niet bekend. Ruud van Nistelrooij was een topkandidaat voor de degradant, maar hij lijkt zich bij de trainersstaf van Erik ten Hags Manchester United te voegen.

In het seizoen 2022/23 werd Sambo verhuurd aan Sparta Rotterdam. Op Het Kasteel maakte de back onder trainer Maurice Steijn een prima indruk.

Hij werd in de zomer daarna zelfs even gelinkt aan Ajax, waar Steijn inmiddels de coach was, maar van een transfer kwam het niet. Nu vervolgt Sambo zijn carrière dus in Engeland.

