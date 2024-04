PSV onthult mooi eerbetoon aan Thijs Slegers voorafgaand aan ‘Thijswedstrijd’

De wedstrijd van PSV tegen AZ staat zaterdagavond in het teken van Thijs Slegers. De perschef van PSV overleed vorig jaar op 27 maart aan de gevolgen van leukemie. Tot zijn dood zette Slegers zich in voor het werven van stamcel- en bloeddonoren, en daar wil de Supportersvereniging PSV nu mee doorgaan, middels het organiseren van deze THIJSwedstrijd.

Slegers kreeg eind 2020 te horen dat hij acute leukemie had. Daarvoor moest hij een stamceltransplantatie ondergaan, die aanvankelijk leek te slagen, maar achteraf bijwerkingen bleek te hebben. In februari 2023 liet hij weten dat artsen niets meer voor hem konden doen, waarna hij in maart op 46-jarige leeftijd overleed.

In de periode voor zijn dood zette Slegers zich volledig in voor de werving van bloed- en stamceldonoren. Dat wierp zijn vruchten af. Vlak nadat Slegers dat in zijn tweet met het slechte nieuws benoemde, ontplofte het aantal telefoontjes bij stamceldonorbank Matchis en bloedbank Sanquin.

Iets meer dan een jaar na het overlijden van Slegers organiseert de Supportersvereniging van PSV nu dus de THIJSwedstrijd, tegen AZ. “De wedstrijd staat in het teken van het herdenken van het overlijden van Thijs Slegers, het werven van stamcel- en bloeddonoren en het ophalen van geld voor Stichting Matchis”, is onder meer te lezen in het persbericht.

Het doel is om minimaal 100.000 euro op te halen. Fans kunnen tijdens PSV – AZ in en om het stadion op verschillende manieren doneren en op de Oost-tribune zal er een spandoek zichtbaar zijn bij de spelersopkomst.

Herinnering in perskamer

Voorafgaand aan het duel postte Rik Elfrink van hetal een foto van een afbeelding van Slegers die in de perskamer van PSV op de muur is aangebracht. Daar staat de tekst ‘Quote me right, or don’t quote me’ bij.

“PSV-directeur Marcel Brands heeft zojuist met de kinderen en weduwe van Thijs Slegers een blijvende herinnering aan de overleden perschef onthuld. Deze hangt in de perskamer van het Philips Stadion”, schrijft Elfrink daarbij.

PSV-directeur Marcel Brands heeft zojuist met de kinderen en weduwe van Thijs Slegers een blijvende herinnering aan de overleden perschef onthuld. Deze hangt in de perskamer van het Philips Stadion. pic.twitter.com/0jdRKYlb7K — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 6, 2024

Stamceldonor worden is heel eenvoudig en kan levens redden. Registreren kan eenvoudig via matchis.nl.

