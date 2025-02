PSV of Feyenoord hoeft in de achtste finale van de Champions League geen rekening te houden met onbetwiste basisspeler van Inter

PSV of Feyenoord hoeft in de achtste finale van de Champions League in ieder geval geen rekening te houden met Yann Sommer. De 36-jarige keeper van Inter heeft een breuk in zijn rechterduim opgelopen en ligt er volgens Italiaanse media een maand uit. Dat betekent dat hij het tweeluik met een van de twee Nederlandse topclubs moet missen.

Sommer is dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Inter, dat deze campagne al 35 keer een beroep op hem deed. Daarin moest de 94-voudig international van Zwitserland 28 keer vissen. Negentien keer hield hij zijn doel schoon.

De Zwitser speelt sinds de zomer van 2023 voor I Nerazzurri, die hem voor bijna zeven miljoen euro overnamen van Bayern München. Sommer speelde toen pas acht maanden voor der Rekordmeister. Tijdens de negen jaar daarvoor verdedigde hij de clubkleuren van Borussia Mönchengladbach.

Josep Martínez zal Sommer vervangen, schrijven media in Italië. De 26-jarige Spanjaard werd afgelopen zomer voor 13,5 miljoen euro losgeweekt bij Genoa. Hij speelde dit seizoen pas één duel, in de Coppa Italia. Daarin hield hij de nul (2-0 tegen Udinese).

PSV en Feyenoord horen vrijdagmiddag wie ze treffen in de achtste finale van de Champions League. Arsenal en Inter zijn voor beide clubs de mogelijke tegenstanders. De wedstrijden zullen gespeeld worden op 4 of 5 maart en 11 of 12 maart.