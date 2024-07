PSV neemt na drie jaar definitief afscheid van André Ramalho

André Ramalho keert niet meer terug bij PSV, zo maakt de 32-jarige verdediger donderdagmiddag kenbaar via een lang bericht op social media. Dinsdag meldde journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad al dat de Braziliaan hard op weg is naar Corinthians, een topclub uit zijn geboorteland.

PSV plaatst een foto van Ramalho op de socials. “Bedankt voor alles, André!” De verdediger zelf heeft een stuk meer tijd genomen om afscheid te nemen.

“Zoals ik in het begin al zei, PSV is nu terug waar het hoort! Het beste team van Nederland”, schrijft Ramalho vol trots.

Ook richt hij zich tot de supporters. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor de constante steun, bedankt dat jullie op elk moment aan mijn zijde stonden en dat jullie me hebben laten zien hoe goed jullie allemaal weten hoe je een titel moet vieren.”

“Ik hoop dat jullie hebben gezien hoeveel ik van de club hield en hoeveel moeite ik iedere dag heb gedaan om het PSV-shirt te verdienen. Nu is het tijd om verder te gaan met mijn nieuwe uitdaging en nieuwe ervaringen op te doen. Weet dat ik de club altijd zal steunen in mijn hart en dat ik één van jullie ben. Eendracht maakt macht”, besluit Ramalho zijn emotionele bericht.

Bij PSV rekende men al niet meer op een terugkeer van Ramalho. De Braziliaan kwam afgelopen seizoen 46 keer in actie namens de landskampioen, maar was nooit helemaal onomstreden. Zo koos trainer Peter Bosz er in de grote wedstrijden voor om middenvelder Jerdy Schouten als centrale verdediger te posteren boven Ramalho.

De verdediger kiest nu eieren voor zijn geld met een transfervrij vertrek, hoogstwaarschijnlijk naar Corinthians. Ramalho speelde sinds de zomer van 2021 voor PSV, dat 2,5 miljoen euro neertelde om hem los te weken bij RB Salzburg. Ramalho kwam in drie jaar tijd tot 128 duels namens de Eindhovenaren en won één landstitel, twee TOTO KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen.

