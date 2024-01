‘PSV moet zijn meerdere erkennen in Bayern München bij strijd om talent’

PSV lijkt te moeten capituleren in de strijd om de handtekening van Jonah Kusi-Asare. Volgens het Zweede Expressen is het het meest waarschijnlijk dat Bayern München met de zestienjarige spits van AIK aan de haal gaat.

Der Rekordmeister zou reeds een bod van ergens tussen de 40 en 50 miljoenen kronen hebben ingediend bij de Zweedse clubleiding. Dat is een bedrag dat omgerekend ergens tussen de 3,5 en 4,5 miljoen euro ligt.

Naast PSV lijkt ook het tevens geïnteresseerde Club Brugge achter het net te vissen. Toch is de komst van Kusi-Asare naar Nederland nog niet helemaal uitgesloten. "Clubs als PSV Eindhoven en Club Brugge zijn niet helemaal uit de race", biedt het Zweedse blad een sprankje hoop.

"Naar verwachting zal PSV deze week bijeenkomen om te bezien hoe het verder moet in de kwestie van Kusi-Asare." Of PSV bereid is om het aanbod van Bayern te matchen, is nog maar zeer de vraag.

"Tot nu toe is er geen bod ontvangen uit Nederland of België, maar is het juist Bayern München dat aanzet om de transfer af te ronden", schrijft Expressen dan ook.

Thomas Berntsen, technisch directeur van AIK, zou het groene licht voor een transfer deze winter in ieder geval al hebben gegeven. "We hebben gezegd dat we hem graag willen behouden, in ieder geval tot de zomer, maar als er een goed bod komt, kan er iets gebeuren", liet hij zich citeren.

Op de vraag hoeveel Kusi-Asare precies op moet gaan leveren, wil Berntsen niet antwoorden. Maar voor een appel en een ei zal het talent in ieder geval niet weggaan.

"Voor twee à drie miljoen euro wordt hij in ieder geval niet verkocht", is hij duidelijk. De zestienjarige Kusi-Asare zat al negen keer bij de hoofdmacht van AIK, waarin hij in vier invalbeurten tot 62 minuten speeltijd kwam.

