PSV moet naast Lang en Lozano derde sterkhouder missen; Veerman twijfelgeval

Woensdag, 6 december 2023 om 13:18 • Wessel Antes

Jordan Teze zal het donderdagavond niet met PSV opnemen tegen sc Heerenveen, wanneer de Friezen om 18:45 uur op bezoek komen in het Philips Stadion. De 24-jarige verdediger mag vanwege het hoofdprotocol van de Eindhovenaren niet deelnemen aan het thuisduel van de koploper.

Ook Noa Lang (spierblessure), Hirving Lozano (hamstringblessure) en Armel Bella-Kotchap (schouderblessure) zijn nog altijd niet van de partij.

Rondom de inzetbaarheid van middenvelder Joey Veerman heerst momenteel nog onduidelijkheid. De Volendammer viel afgelopen zondag tijdens de uitzege op Feyenoord (1-2) geblesseerd uit, al lijkt het mee te vallen.

“Nog één training en dan weet ik of Veerman kan spelen”, liet trainer Peter Bosz woensdag weten tijdens een persconferentie voor schrijvende pers, geciteerd door journalist Marco Timmer van Voetbal International.

Teze zal in ieder geval niet in actie komen bij PSV. De Groningse rechtsback viel zondag al tijdens de eerste helft uit na een harde botsing met Feyenoord-linksback Quilindschy Hartman, die de strijd in de rust eveneens moest staken. Bosz liet er tijdens de persco geen gras over groeien. “Teze gaat niet spelen, daar zijn protocollen voor.”

PSV en Feyenoord komen donderdag al in actie in de Eredivisie, daar de twee topclubs volgende week in actie komen in de Champions League. De Eindhovenaren zijn na vijf groepswedstrijden al geplaatst voor de volgende ronde van het miljardenbal, terwijl Feyenoord zich gaat opmaken voor de Europa League.

PSV beleefde een absolute droomweek door de uitwedstrijden bij Sevilla (2-3) en Feyenoord te winnen. De voorsprong van de koploper op de Rotterdamse achtervolger bedraagt nu liefst tien punten, waardoor de Eindhovenaren al langzaam kunnen denken aan de 25ste landstitel.