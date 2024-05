PSV meldt zich opnieuw bij FC Utrecht voor multifunctionele Ryan Flamingo

FC Utrecht neemt Ryan Flamingo na dit seizoen definitief over van Sassuolo, zo meldt de club via de eigen kanalen. Utrecht licht de koopoptie in het huurcontract van de 21-jarige centrumverdediger, die ook als rechtsback en controlerende middenvelder uit de voeten kan. Daardoor ligt hij nu tot medio 2027 vast in Stadion Galgenwaard. PSV zal dus de portemonnee moeten trekken. Vrijdagmiddag meldde De Telegraaf dat de Eindhovenaren zich recent opnieuw hebben gemeld bij Utrecht.

Flamingo is bezig aan een uitstekend seizoen in de Domstad en heeft inmiddels 32 officiële wedstrijden op de teller staan. Ook heeft hij inmiddels zijn debuut gemaakt bij Jong Oranje. Zijn goede spel en zijn multifunctionaliteit hebben de interesse gewekt van onder meer PSV en een aantal buitenlandse clubs, die Flamingo graag zouden willen inlijven.

Naar verluidt heeft Utrecht twee à drie miljoen euro moeten overmaken naar Italië. Eerder werd door De Telegraaf een doorverkoopbedrag van acht à tien miljoen euro realistisch geacht.

Met het definitief vastleggen van Flamingo heeft Utrecht dus mogelijk goud in handen. “Binnen de club was iedereen er dan ook van overtuigd dat we de optie, die in zijn huurovereenkomst met US Sassuolo was opgenomen, moesten lichten”, aldus Jordy Zuidam, technisch directeur van Utrecht.

“Ryan maakt sinds zijn komst naar onze club veel indruk en heeft zich de voorbije maanden bijzonder knap doorontwikkeld”, gaat Zuidam verder. “Hij is een dragende speler geworden in het elftal van hoofdtrainer Ron Jans”, zo valt te lezen op de clubwebsite.

PSV ziet in de veelzijdige Flamingo ‘een versterking voor de toekomst’, schreef clubwatcher Rik Elfrink eerder al. Volgens de journalist van het Eindhovens Dagblad is de Nederlander twee jaar geleden ook al bekeken door PSV, maar was een transfer destijds ‘nog geen mogelijkheid’. Nu hij twee goede jaren in de Eredivisie achter de rug heeft is de kampioen van de Eredivisie overtuigd.

PSV ziet in Flamingo volgens De Telegraaf 'een speler met doorgroeimogelijkheden richting de top'. Technisch directeur Earnest Stewart heeft zich eerder laten ontvallen dat PSV zich nadrukkelijker wil oriënteren op Nederlandse spelers met een dergelijk profiel. Bij PSV is er ruimte voor minimaal één, maar waarschijnlijk twee nieuwe verdedigers. Ook Jeremiah St. Juste van Sporting Portugal staat hoog op de shortlist.

Flamingo komt uit de jeugd van Almere City FC en vertrok in de zomer van 2021 definitief naar de jeugdopleiding van Sassuolo. Daar maakte hij indruk, maar tot zijn debuut in de hoofdmacht kwam het niet. Vitesse besloot hem een jaar na zijn komst naar Italië voor één seizoen te huren, waarna Utrecht afgelopen zomer hetzelfde deed.

