PSV maakt naam nieuwe trainer van Jong PSV bekend; nieuwe rol Lucius

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 19:06 • Lars Capiau • Laatste update: 20:15

PSV heeft Wil Boessen aangesteld als nieuwe trainer/coach van Jong PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de clubkanalen. De ervaren oefenmeester neemt het stokje over van Adil Ramzi, die naar het Marokkaanse Wydad AC vertrok. De assistenten van Boessen worden Theo Lucius en Wilfred Bouma.

Lucius, oud-middenvelder van de Eindhovenaren, wordt overgeheveld van PSV Onder 18, waarmee hij vorig seizoen landskampioen werd. Bouma was ook vorig seizoen al actief als assistent-trainer, evenals keeperstrainer Kevin Begois. Boessen was vorig seizoen de assistent van Ramzi en stond al op interim-basis voor de ploeg, maar krijgt nu dus de leiding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De nieuwe coach heeft al de nodige ervaring opgedaan als hoofdtrainer. Zo stond hij in Nederland al eerder aan het roer bij Fortuna Sittard, FC Oss, FC Den Bosch en Helmond Sport. Ook was hij tot tweemaal toe, als interim-hoofdtrainer, eindverantwoordelijke bij VVV Venlo. In het buitenland trainde Boessen de Thaise ploegen Changmai FC en Lampang FC.

Momenteel is Jong PSV op trainingskamp ter voorbereiding op een nieuw seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Op 4 augustus spelen de beloften nog een oefenwedstrijd tegen Roda JC, waarna het karwei voor Boessen op 14 augustus begint, als Telstar op bezoek komt op De Herdgang.