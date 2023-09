PSV maakt het onnodig spannend tegen hekkensluiter FC Volendam

Zaterdag, 30 september 2023 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

PSV heeft zaterdag drie punten toegevoegd aan zijn totaal in de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz was vele malen sterker dan FC Volendam, maar wist dat door gemiste kansen nauwelijks in de score uit te drukken. Noa Lang en Guus Til wisten het nét wel te vinden namens PSV. In de slotfase kwam Volendam via een penalty van Calvin Twigt nog terug tot 2-1, maar de zege kwam voor PSV niet echt meer in gevaar. In de absolute slotseconden maakte Malik Tillman er nog 3-1 van. De Eindhovenaren blijven bovenaan, terwijl Volendam juist helemaal onderaan staat.

Bij PSV waren drie wijzigingen in de opstelling. André Ramalho, Hirving Lozano en Til raakten hun plek kwijt aan Armel Bella-Kotchap, Johan Bakayoko en Tillman. Voor laatstgenoemde was het zijn basisdebuut voor PSV. Sergiño Dest was weer fit, maar bleef op de bank. Jerdy Schouten was nog niet fit genoeg om bij de selectie te zitten.

?? Noa Lang pegelt de 1-0 binnen voor @PSV! Lekkere goal of een blunder? ??#psvvol — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023

PSV opende vanaf het startsignaal de aanval en kwam al in de twaalfde minuut op voorsprong. Na een lage pass van Bakayoko loste Lang een ziedend hard schot op het doel van FC Volendam. De bal kwam recht op keeper Mio Backhaus af, die opmerkelijk genoeg zijn armen niet uitstak: 1-0. Ook daarna kreeg PSV grote kansen. Na een vloeiende aanval stuitte Saibari van heel dichtbij op Backhaus, die even later ook een kopbal van Luuk de Jong kon keren.

Til mocht bij het begin van de tweede helft zijn opwachting maken bij PSV. De middenvelder, die inviel voor Saibari, scoorde binnen twee minuten na zijn entree. Til controleerde de bal na een schitterende 'stiftassist' van Tillman uitstekend en rondde van dichtbij beheerst af: 2-0. Daarna regende het kansen voor PSV, dat veel pech had in de afronding. Olivier Boscagli zag een kopbal op de bovenkant van de lat belanden, terwijl ook De Jong de bal er van dichtbij niet in kreeg.

Vrijwel uit het niets werd Volendam in het laatste kwartier uit de counter gevaarlijk. Boscagli leek te laat met een uiterste ingreep en raakte Lequincio Zeefuik, maar zowel scheidsrechter Allard Lindhout als VAR Bas Nijhuis liet het moment passeren. Dat gold niet toen Zeefuik een minuut later opnieuw licht werd getoucheerd door Boscagli: penalty voor Volendam. Die schoot Twigt weergaloos in de kruising, zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal: 2-1.

PSV hield daarna de bal in de ploeg en liet Volendam niet meer dichtbij komen. In de zesde minuut van de blessuretijd kwam er zelfs nog een derde Eindhovense treffer. Tillman kreeg de bal enigszins gelukkig mee en schoot de bal diagonaal via de onderkant van de lat binnen: 3-1.