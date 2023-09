‘PSV lijkt komst van defensieve target op Deadline Day te kunnen vergeten’

Vrijdag, 1 september 2023 om 12:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:27

PSV lijkt de komst van César Montes uit het hoofd te moeten zetten. De Mexicaans international, die nog tot medio 2028 onder contract staat bij Espanyol, heeft van de clubleiding van los Periquitos te horen gekregen dat elk bod op hem op Deadline Day direct naar de prullenbak wordt verwezen.

Espanyol is naar verluidt niet van zins om op de laatste dag van de zomerse transferwindow nog te onderhandelen over een transfer van Montes. Martin Braithwaite, eveneens een bepalende speler in het elftal van trainer Luis García, heeft dezelfde boodschap te horen gekregen, daar de club zo kort voor het sluiten van de transfermarkt geen kans heeft om een vervanger te halen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden donderdagavond dat PSV is geïnteresseerd in de diensten van Montes. De centrumverdediger zou zelf graag de overstap maken naar de Eindhovenaren. Espanyol verlangt volgens de Nederlandse media een transfersom van tien miljoen euro, echter schrijft Mundo Deportivo een dag later dat een vertrek van Montes voor Espanyol onbespreekbaar is.

Espanyol degradeerde afgelopen seizoen uit LaLiga, waardoor Montes graag wil vertrekken. In januari nam de club uit Barcelona hem over van Monterrey voor een bedrag van circa acht miljoen euro. De centrale verdediger debuteerde in juli 2017 in de Mexicaanse nationale ploeg. Sindsdien kwam hij in totaal tot 39 interlands. In de groepsfase van het WK in Qatar kreeg Montes in alle duels een basisplek, terwijl hij in de knock-outfase van de gewonnen Gold Cup eveneens vanaf het eerste fluitsignaal op het veld stond.