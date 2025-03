PSV heeft zaterdag nieuwe schade opgelopen in de titelstrijd van de Eredivisie. De ploeg van Peter Bosz kwam op bezoek bij Go Ahead Eagles aanvankelijk knap terug van een achterstand via doelpunten van Luuk de Jong en Noa Lang. De Eindhovenaren gaven de opgebouwde voorsprong na rust weer volledig weg. Oliver Antman werd in de 87ste minuut de matchwinner voor Go Ahead: 3-2. PSV blijft tweede achter Ajax, dat zondag op acht voorsprong zou kunnen komen. Go Ahead staat stevig zevende.

Joey Veerman en Ivan Perisic ontbraken in de opstelling van PSV, dat midweeks in de TOTO KNVB Beker ook al verloor van Go Ahead (1-2). Het tweetal werd vervangen voor Ismael Saibari en Noa Lang. Go Ahead moest door de schorsing van Gerrit Nauber puzzelen. Aske Adelgaard kwam in de ploeg op de rechtsbackpositie, terwijl aanvoerder Mats Deijl naar het centrum schoof.

PSV startte de wedstrijd met veel dominantie, maar slaagde er in de beginfase niet in om dit om te zetten in een echte kans. Go Ahead profiteerde in de 24ste minuut bij hun eerste mogelijkheid door genadeloos toe te slaan. Victor Edvardsen leverde een prima lage voorzet op Oliver Antman, die Olivier Boscagli voorbij sprintte en de bal binnentikte: 1-0.

PSV wist binnen zeven minuten gelijk te maken. Na een half afgeslagen hoekschop gaf Boscagli een gerichte voorzet op De Jong, die bij de tweede paal van dichtbij inkopte: 1-1.

Binnen enkele minuten daarna stond PSV al op voorsprong. Lang dribbelde van links naar binnen en had het geluk dat zijn schot via het blok van Aske Adelgaard een grote curve kreeg. Daardoor was doelman Jari De Busser kansloos: 1-2. Lang zocht daarna provocerend de confrontatie met het thuispubliek.

Go Ahead begon sterk aan de tweede helft en leek na een uur spelen een penalty te krijgen, toen De Jong een onhandige overtreding maakte. Pol van Boekel draaide dat besluit op advies van VAR Stan Teuben terug, omdat de overtreding buiten het strafschopgebied werd gemaakt. Dean James verprutste de vrije trap die in plaats daarvan volgde.

In de zeventigste minuut volgde een nieuwe waarschuwing voor PSV. Debutant Oscar Pettersson schoot aan het eind van een geweldige aanval van Go Ahead binnen, maar had de pech dat de VAR na minutenlang beraad buitenspel constateerde.

Vier minuten later volgde alsnog een geldige gelijkmaker. Edvardsen ontsnapte bij een handige kopballetje van Milan Smit aan de aandacht van de PSV-defensie en rondde het oog in oog met Walter Benítez koelbloedig af: 2-2.

PSV zocht daarop vol de aanval, maar het was Go Ahead dat in de 87ste minuut de grootste kans op een derde doelpunt kreeg. Antman stuitte een-op-een echter op een uitgestoken been van Benítez. Een minuut later viel de goal van Go Ahead alsnog. Edvardsen vond met een gelukje Antman, die compleet vrijkwam in het strafschopgebied. Ditmaal schoot de rechtsbuiten onberispelijk raak in de onderhoek: 3-2.