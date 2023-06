PSV krijgt moordende concurrentie: Arsenal meldt zich voor Xavi Simons

Vrijdag, 2 juni 2023 om 13:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:45

Xavi Simons is op de radar verschenen bij Arsenal, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De aanvaller annex middenvelder maakte afgelopen seizoen indruk bij zijn debuutseizoen in de Eredivisie en kan dat bekronen met een transfer naar de Premier League. Simons ligt nog tot medio 2027 vast bij PSV, maar Paris Saint-Germain kan hem terugkopen voor twaalf miljoen euro. De speler zelf heeft echter de beslissende stem.

Simons heeft een clausule in zijn contract staan die maakt dat Paris Saint-Germain hem in 2023 en 2024 voor twaalf miljoen euro kan terugkopen. Zelf heeft hij echter al meermaals aangegeven zich goed te voelen bij PSV, al bestaat er nog onzekerheid over zijn nabije toekomst. Bekend is dat PSV de beruchte clausule uit zijn contract wil laten verwijderen, zo heeft algemeen directeur Marcel Brands meermaals aangegeven. Daar zou dan een andere clausule voor in de plaats komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet bekend hoe serieus de interesse van Arsenal exact is, maar vast staat dat de Oranje-international in de nadrukkelijke belangstelling staat. Bij PSV zijn ze nog steeds in de veronderstelling dat Simons komend seizoen in het Philips Stadion speelt. Mocht de kleine dribbelaar niet terug willen naar PSG, kan PSV vragen wat het wil. Het Eindhovens Dagblad houdt in dat geval rekening met een recordtransfer van minimaal vijftig miljoen euro.

Vorige week werd bekend dat Simons is overgestapt naar makelaarskantoor Doubled, waar hij vertegenwoordigd wordt door zijn nieuwe zaakwaarnemer Darren Dein. De belangenbehartiger werkt met PSV aan een clausule waarbij Simons een percentage van zijn eigen transfersom zal krijgen bij zijn vertrek uit Eindhoven. De twintigjarige Oranje-klant kwam in de zomer van 2022 over van PSG en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot sterspeler van de club.

Simons werd samen met Anastasios Douvikas topscorer van de Eredivisie met negentien treffers en liet bovendien acht assists noteren. Bondscoach Ronald Koeman nam hem maandag op in de definitieve selectie voor de finaleronde van de Nations League. Simons werd onlangs onbedoeld hoofdrolspeler rond het vertrek van Ruud van Nistelrooij, daar zijn naam werd genoemd als een van de spelers die naar de directie zou zijn gestapt. Na het vertrek van de hoofdtrainer liet hij zich echter horen en sprak hij openlijk zijn dank uit.