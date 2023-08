PSV komt valse start te boven en is twee duels verwijderd van groepsfase CL

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 22:20 • Noel Korteweg • Laatste update: 22:50

PSV heeft dinsdagavond de play-offs van de Champions League bereikt. De ploeg van Peter Bosz was in Oostenrijk met 1-3 te sterk voor Sturm Graz en dat was na de overwinning van vorige week in Eindhoven (4-1) meer dan voldoende om door te bekeren. Joey Veerman, Luuk de Jong en Ricardo Pepi maakten dinsdagavond het openingsdoelpunt van William Böving ongedaan. Rangers is, net als vorig seizoen, de tegenstander in de play-offs voor PSV.

Bosz wijzigde zijn elftal op twee plekken vergeleken met het gewonnen thuisduel met FC Utrecht (2-0) van afgelopen weekend. Zo werden Noa Lang en Isaac Babadi vervangen door respectievelijk Yorbe Vertessen en Ismael Saibari. Verder hield de oefenmeester van de Eindhovenaren zijn basiselftal intact. Bosz zag hoe PSV na ruim tien minuten al een grote kans kreeg op de openingstreffer. De Jong testte landgenoot Kjell Scherpen met een goede kopbal na een afgemeten voorzet van Jordan Teze, maar zag dat de sluitpost zijn inzet keerde.

Ruim tien minuten later was het Walter Benítez die in actie moest komen. Otar Kiteishvili ging er met de bal vandoor nadat Olivier Boscagli en Veerman te laat waren om verdedigend op te treden. De Georgische aanvallende middenvelder bediende vervolgens Böving, die Benítez met een hard en laag schot testte. De Argentijnse doelman bracht knap redding en voorkwam daardoor een vroege treffer van Sturm Graz. Benítez moest even later wél vissen. Alexander Prass zag Böving vrij staan bij de tweede paal en bediende hem met een afgemeten voorzet, waar Patrick van Aanholt volledig aan onderdoor ging. Böving volleerde vervolgens hard achter Benítez: 1-0.

Heel lang konden de Oostenrijkers echter niet genieten van die voorsprong, daar PSV via Veerman en De Jong razendsnel orde op zaken stelde. Johan Bakayoko kreeg de bal bij Saibari, die meteen doortikte op De Jong. De aanvoerder legde de bal vervolgens panklaar voor Veerman en die schoot met binnenkant voet beheerst langs Scherpen om PSV langszij te brengen: 1-1. Slechts zeven minuten later kwam De Jong op het scorebord nadat hij bij de eerste paal goed voor zijn directe tegenstander kwam en een voorzet van Teze tegen de touwen kopte: 1-2.

Dat was ook meteen een van de laatste acties van De Jong, daar hij in de rust in de kleedkamer achterbleef en werd vervangen door Pepi. Met de Amerikaan in de punt van de aanval ging PSV op jacht om de marge uit te breiden. Dat lukte bijna via Saibari, die na een goede steekbal van Veerman oog in oog kwam met Scherpen. De middenvelder schoot de bal echter voorlangs. Enkele minuten later dacht Sturm Graz op gelijke hoogte te komen via David Affengruber. De verdediger kopte een corner achter Benítez, maar de videoscheidsrechter stak een stokje voor die goal omdat Jon Gorenc Stankovic hinderlijk buitenspel stond. Pepi zette in de 83ste minuut de eindstand op het bord vanaf de penaltystip: 1-3.