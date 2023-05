PSV komt in blessuretijd goed weg tegen Sparta en pakt zege dankzij El Ghazi

Zaterdag, 6 mei 2023 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:43

PSV heeft de tweede plaats in de Eredivisie steviger in handen genomen. De Eindhovenaren behaalden dankzij een intikker van Anwar El Ghazi een minimale zege bij Sparta Rotterdam: 0-1. Dat had anders kunnen aflopen, als Sparta-aanvaller Koki Saito rustig was gebleven toen hij vlak voor tijd oog in oog kwam met doelman Walter Benítez. PSV neemt zes punten afstand van nummer drie Ajax, dat zaterdagavond in actie komt tegen AZ. Sparta blijft vijfde.

Van Nistelrooij voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de gewonnen bekerfinale tegen Ajax: Érick Gutiérrez verving de geschorste Ibrahim Sangaré, terwijl Benítez de plek in het doel overnam van Joël Drommel. Sparta moest het stellen zonder de geschorste Shurandy Sambo, die van PSV wordt gehuurd. De van een blessure herstelde Bart Vriends keerde terug in het basiselftal bij de Rotterdammers.

PSV kwam in de openingsfase tweemaal dicht bij een doelpunt. Xavi Simons versnelde in de zesde minuut over de as van het veld en kon van zestien meter uithalen, maar vuurde net naast. Even later kopte André Ramalho uit een voorzet van Joey Veerman eveneens rakelings naast. Sparta werd naarmate de eerste helft vorderde sterker en creëerde vlak voor rust een vrije schietkans voor Mica Pinto. De Luxemburger zag zijn poging net voorlangs gaan. Aan de overzijde probeerde Johan Bakayoko het in de buurt van de achterlijn met een gevaarlijk schot, waar doelman Nick Olij alert op reageerde.

Het was meteen de laatste actie van Bakayoko, die in de rust vervangen werd door Anwar El Ghazi. De invaller won in de 59ste minuut een kopduel in het strafschopgebied en leek de bal panklaar te leggen voor Til, die van heel dichtbij naast gleed. PSV voerde de druk verder op. Twintig minuten voor tijd leverde een schitterende hakbal van Simons een enorme kans op voor Gutiérrez, die de bal volledig verkeerd raakte.

In de 74ste minuut scoorde PSV alsnog. Fábio Silva snoepte de bal af bij Adil Auassar en bracht die laag voor. Olij redde half, waarna de rebound een simpele intikker vormde voor El Ghazi: 0-1. Til verzuimde drie minuten voor tijd om de beslissing te forceren door van dichtbij over te koppen. Aan de overzijde werd Saito een-op-een met Benítez gebracht. De linksbuiten van Sparta viel bij het schieten en zag zijn halve poging naast eindigen.